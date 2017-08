Po čtrnáctileté přípravě upraví Černovice náměstí s křížením šesti ulic

Vedení černovické radnice doufá, že příští rok bude ten pravý. Vše má stát 22 milionů, většinu pokryje úvěr od České spořitelny. Starostu ale trochu mrzí, že kdyby stavěli už letos, mohly být úvěrové podmínky o něco lepší.



Rekonstrukce Mariánského náměstí je důležitá třeba kvůli tomu, že přímo v jeho středu mají nepřehlednou a tím pádem nebezpečnou křižovatku, kde do sebe opakovaně narážejí auta. Kříží se tam silnice ze šesti směrů, čtyři z nich jsou označené „stopkou“.



„Vše se snažíme zajistit tak, abychom měli do konce roku stavební povolení a příští rok mohli stavět,“ řekl Jan Brožek, starosta města.

Křižovatka má být podle něj v budoucnu výrazně přehlednější, protože se silnice od Pelhřimova na Soběslav odsune dál od řady domů. Nové řešení schválila i policie. Někteří místní obyvatelé, jako například Jiří Kákona, by ale raději viděli ve středu náměstí kruhový objezd. S tímto řešením se ale již nepočítá.

Když přijede autobus, nikdy nevíte, kde zrovna zastaví

Vedle křižovatky plánují osadit kašnu s mariánským sloupem, který dnes stojí za kostelem. Nepůjde o repliku dávné kašny, která tam kdysi stávala. Po ní totiž zbylo jen pár nekvalitních fotek. Kašna bude proto mít novou podobu.

Na nově vydlážděném náměstí se počítá s desítkami parkovacích míst i se stáním pro autobusy. Dnes se tam parkuje na některých plochách neuspořádaně, jak se komu zrovna hodí.

„A když sem přijede autobus, tak nevíte, kde přesně zastaví. Pak lítáme sem a tam. Je tady ale už dlouho velký boj, jak má náměstí v budoucnu vypadat,“ popsala jedna z místních obyvatelek.

O rekonstrukci se v Černovicích mluví už léta na různých schůzích. „Čím víc zeleně tady vznikne, tím lépe. Viděla jsem projekt a bude to pěkné,“ popisuje Jana Vestfálová, místní podnikatelka.

Z centra městečka mizí služby. Skončila už hospoda i lékárna

A nechápe obavy jednoho místního obchodníka o počet parkovacích míst. „Nejvíc aut tady je, když přijedou lufťáci. Na podzim a v zimě tady parkujeme jen my místní, míst tady bude dost,“ dodala.

Vestfálová i další oslovení lidé na náměstí se shodli, že na rekonstrukci už je opravdu nejvyšší čas po dlouhých letech debat.

„Třeba chodníky je už opravdu potřeba na náměstí hodně zlepšit. I lípy už bych dal pryč, za větru jsou nebezpečné. Navíc služby jsou tady stále horší a horší,“ popisuje Jiří Kákona, který na náměstí bydlí.

V centru už má podle něj zhruba rok zavřeno dříve solidní restaurace. „I lékárna už je pryč. Nejbližší je v Kamenici nad Lipou, což je třináct kilometrů,“ doplnil.

Černovice jsou město s více než sedmnácti stovkami obyvatel. Místní ale podle něj raději nakupují jinde. „Protože co je tady za deset korun, to je jinde za pět. Ale kdo chce jet třeba do Pelhřimova a nemá auto, tak to je cesta od rána až do odpoledne,“ doplnil Kákona.

Zbouráme kino u kostela na náměstí? Shoda zatím není

V souvislosti s rekonstrukcí se v Černovicích mluví také o možné demolici budovy kina na náměstí. To není příliš využívané.

Podle starosty to ale vůbec nesouvisí s plánovanou opravou centra, která by měla trvat zhruba dva roky. Bourání kina má ve městě zastánce i odpůrce. Zastánci tvrdí, že by to náměstí prospělo, protože by se mimo jiné odkryl pohled na kostel v jeho sousedství. Ten je dominantou centra.

Starosta Jan Brožek by ale raději budovu nechal stát. Vše konzultoval s odborníky a podle nich byl kostel postavený tak, že stojí za budovou a nemá být plně odkrytý.

Vedení radnice také po pětiletých jednáních učinilo zásadní rozhodnutí. Teď o prázdninách koupilo od sokolů místní sokolovnu, která stojí nedaleko náměstí. Je to vlastně jediný kulturní dům ve městě, kde se pořádají třeba plesy.

Jelikož je ale budova z 30. let ve špatném stavu, tak ji město chtělo převzít zdarma a opravit. Místní jednota byla pro, nesouhlasila však jí nadřízená jihlavská Sokolská župa plukovníka Švece. Nakonec město zaplatilo tři miliony. Z toho 1,75 milionu dostala jihlavská župa a zbytek černovičtí sokolové. „Naším plánem je sokolovnu postupně opravit,“ uvedl starosta.