Premonstráti pronajali ruiny Reindlerova dvora, může z nich být hotel

Kanonii premonstrátů byl areál silně zchátralého dvora s rybníky, loukami a zemědělskými pozemky vrácen předloni v restitucích.



„Rozhodli jsme se pro toto řešení, protože areál je dlouhodobě zanedbán a je nutno ho revitalizovat. Pustit se do toho však musí někdo, kdo zná co nejlépe místní poměry. Do areálu je také nutno investovat. A Královská kanonie nyní prostředky nemá,“ řekl právník premonstrátů Václav Valeš.



Nový pronájemce už zřídil pro Reindlerův dvůr internetové stránky, na kterých uvádí nástin svých záměrů.

„V prvním kvartálu roku 2017 se soustředíme na odstranění skládek, zabezpečení území proti zranění osob demolicí staveb v havarijním stavu a odstranění dalších ekologických zátěží, aby se brzy z Reindlerova dvora stalo místo, kam mohou Jihlavští bez strachu přijít na příjemnou procházku,“ uvádí web.

Velký ostrov zeleně zakousnutý do území města

Konkrétnější podobu záměru zatím developer nepředstavil. „Ve spolupráci s městem Jihlava zpracováváme studii, jak areál co nejlépe využít. Ta oblast je velký ostrov zeleně zakousnutý do území města. Proto chceme to území využít k rekreaci, aby pro obyvatele města bylo místem, kde se rádi budou setkávat,“ řekl marketingový zástupce Sur Lie Jakub Schneider.

Firma nyní chystá návrh studie využití areálu, kterou pak představí v Jihlavě.

„Až připraví podklady, tak je vyhodnotíme a uvidíme. Ve statku chtějí hotel se službami, zbytek území využít k obytné zástavbě. To by ale předpokládalo změnu územního plánu, což se jeví jako problém, protože městské zastupitelstvo jako rozvojovou oblast vybralo jinou část - tedy jižní okraj města,“ řekl Tomáš Lakomý, vedoucí městského úřadu územního plánování.



Schneider řekl, že úvahy developera se točí kolem zbudování restaurace nebo hotelu, který by byl v souladu s charakterem místa. Současně by mohl sloužit i kongresové turistce.

„V okolí je množství významných zaměstnavatelů, které by to mohlo zajímat. Nemáme ještě stoprocentně rozmyšlenou finální podobu, raději budeme ještě dál vymýšlet a konzultovat s architekty, než abychom tam začali vytvářet něco, co by nebylo úplně ono. Chceme vybudovat něco, co bude v souladu s okolím,“ řekl.

Obyvatelé by se měli vystěhovat, koně snad zůstanou

Developer už na stavby v areálu získal demoliční výměr. K demolici by mělo dojít podle Schneidera letos. „Budovy jsou v hodně špatném stavu, který vylučuje rekonstrukci. Jejich štíty se hroutí, ty stavby navíc nejsou historicky ani architektonicky hodnotné,“ upřesnil Schneider.

V areálu nyní ve dvou bytech žije pět lidí. Už rok mají odpojený vodovod, vodu si vozí v barelu z nedaleké studánky. „Máme se odstěhovat pryč, ale zatím nemáme kam,“ řekl jeden z místních Petr Pázmaň.

V bývalých chlévech jsou stále ustájeni koně soukromé chovatelky. „Chov koní je i jednou z našich myšlenek, zvažujeme i areál typu dětské zoo,“ nadhazuje další z nápadů Schneider.



Areál trpěl dlouholetým využíváním bez investic od doby, kdy po roce 1948 nuceně přešel do správy státu. Je označován také názvy Kněžský či Zádušní dvůr.

Přilehlý Kněžský rybník byl využíván ještě v padesátých letech ke koupání. Pak do něj začala ze dvora zatékat močůvka a koupání ustalo.