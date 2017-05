Ředitel divadla v neplánované české premiéře režíruje jediného herce

Režisérem představení je navíc sám ředitel divadla, Ondrej Remiáš. „Inscenace vznikla z určitého vnitřního přetlaku, z potřeby udělat něco navíc a ‚vykřičet se‘,“ vysvětluje prvotní impulz ředitel jediné profesionální scény v kraji. Jako režisér se jihlavskému publiku představí poprvé.



A ještě jedno prvenství si premiéra připíše. Text bude v České republice inscenován vůbec poprvé. „Jevgenij Griškovec je v současnosti v Rusku jeden z nejpopulárnějších herců a dramatiků. Proto mě překvapilo, že na profesionální scéně uvádíme tuto hru jako českou premiéru,“ připomíná Remiáš.

Ironické monodrama Současně vypráví o podivném souběhu věcí, pocitů, postojů a úsudků i o relativitě našich představ. Celé vyprávění je dokresleno humorem a ironií nad prostými, každodenními životními okamžiky běžného člověka.

Lukáš Matěj ví, jaké to je být jediným na jevišti. Proto roli dostal

„Současně není pro mě jen satirickou konfrontací dětství, kdy jsme měli určitou zjednodušenou představu, jak to všechno okolo nás funguje, a dospělosti, kdy zjišťujeme, že téměř všechno funguje jinak. Je to také o zjištění, že při jakékoliv vzpomínce z dětství, i když může být banální, se na chvíli do dětství vrátíme a ten dětský pohled nás dělá lepšími,“ poznamenal režisér.

Podle něj hra vyžaduje autentického a vyzrálého herce a je k ní potřeba herecky „dospět“. Proto volba padla na Lukáše Matěje. Hru nastudoval vzápětí po premiéře komedie Vrátila se jednou v noci, v níž hraje jednu z hlavních rolí.

Zkušenost s divadlem jednoho herce má z brněnské JAMU, kde nastudoval hru Škorpion, kterého jste zabil, si k Vám pokaždé najde cestu, kterou posléze hrál i jako člen Divadla Šumperk.

Lukáš Matěj je v angažmá v Horáckém divadle od roku 2010. A jaké jsou pocity herce, který se sám ocitne na jevišti? „Cítili jste to? Hodina deset v jediném zlomku vteřiny,“ odpovídá Lukáš Matěj parafrází textu ze hry, jejíž premiéra začíná na Malé scéně Horáckého divadla v Jihlavě ve středu v 19.30.