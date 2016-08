Horal Váňa v Bulharsku zmizel před čtvrt rokem. Přátelé nevěří, že žije

„Už si neděláme iluze, že se Jirka najde živý. Bohužel. Jestli spadl z nějakého srázu, byl mrtvý okamžitě. Kdyby ho třeba napadl medvěd nebo divocí psi, našly by se alespoň jeho věci. Přeci jen, Pirin přechází poměrně dost turistů,“ uvedla Petra Urbanová.



Váňova známá krátce po jeho zmizení zřídila facebookový profil určený k pátrání po horalovi a na přelomu týdne se vrátila z další expedice z Bulharska. S přáteli procházeli pohoří, hledali sebemenší stopu po Jirkovi. Bez úspěchu.

„Rozvěšovali jsme letáky s informacemi o nezvěstném, procházeli jsme pohoří, mluvili s lidmi, po Jirkovi jsme pátrali. Nenašli jsme vůbec nic,“ zklamaně pronesla Urbanová.

Skupina si prošla i osmikilometrový přechod hřebene po červené turistické značce, kudy nejspíš Jiří Váňa rovněž šel. Vytipovali tam dvě nebezpečná místa. Podle nich existuje právě tam největší pravděpodobnost, že dobrodruh spadl.

„Trasa tam vede po hřebenech zhruba 2 700 až 2 800 metrů nad mořem. Cesta je zajištěná řetězy, pod nimiž jsou strmé stometrové srázy. Suť pod nimi není přístupná ani pro místní pastevce, nikde tam není voda. Jirka šel v době, kdy tam byly ještě zbytky sněhu, na zádech měl pětatřicetikilový batoh, v rukou hole. Je možné, že uklouzl a zřítil se,“ popsala Petra Urbanová.

Při pátrání po Váňovi našla policie tři pohřešované. Mrtvé

Přechod hřebene končí horským bivakem. Do něho celá skupina došla, ale nenašla v něm sebemenší stopu, že by ho Váňa navštívil nebo že by tam pobýval.

S Bulharska se výprava vrátila přeci jen s alespoň jednou drobnou, byť dobrou zprávou. České ani bulharské úřady pátrání po ztraceném cestovateli nevzdávají.

„Setkali jsme se tam s českým konzulem i představiteli místní policie, dostali jsme zprávu o pátrání, vyměnili jsme si informace. Hledání Jirky pokračuje dál, teď se do něho po dovolené znovu zapojí i vyšetřovatel, který měl případ na starost od počátku. Neskončilo to,“ pravila Urbanová.

Poměrně pikantní je, jak dodává, že za dobu pátrání po Váňovi se podařilo v horách najít tři pohřešované turisty. Všechny bez známek života. „Jirka mezi nimi ale nebyl,“ řekla Urbanová.

Do Bulharska se pátrat po svém kamarádovi v příštích dnech chystá ještě jedna česká výprava. Vyrazit by tam měla skupinka jeho přátel z Havlíčkova Brodu. Podle všeho ale půjde o výpravu poslední. Naděje na nalezení dobrodruha, který procestoval půlku světa, je minimální. „Pak už to nejspíš necháme jen na místních úřadech,“ smutně konstatovala Petra Urbanová.