Větší časový stres, ale odkladů je stejně, hodnotí školy pozdní zápisy

Hlavním argumentem, kterým ministerstvo školství změnu ve školském zákoně obhajovalo, bylo, že předškoláci udělají za tři měsíce ve vývoji značný pokrok. Posunutí zápisů do prvních tříd základních škol z ledna na duben tak mělo počet dětí s odkladem snížit.

„Odkladů máme letos naopak o něco víc,“ konstatovala však nyní Jana Bernardová, ředitelka základní školy na Palachově ulici ve Žďáru nad Sázavou. A dodala, že ani ředitelé z dalších škol ve městě snížení odkladů školní docházky nezaznamenali.

Přibližně stejný počet odkladů jako v předchozích letech mají například i na základních školách Rošického, Demlova nebo Kollárova v Jihlavě.

„Konkrétně na naší škole jsme obdrželi 21 žádostí o odklad a přijali jsme do prvních tříd 88 prvňáků. Loni to bylo 32 odkladů, ale 108 přijatých dětí. Procentuálně je počet odkladů přibližně na stejné úrovni, jako když byly zápisy v lednu,“ vypočítává Tomáš Zeman, ředitel základní školy Kollárova.

V minulosti byly zápisy před vyšetřením, teď až po něm

Důvod vidí Zeman především v tom, že pedagogicko-psychologické poradny dělají klíčové vyšetření školní zralosti přibližně ve stejných termínech, jako tomu bylo v minulosti, a efekt se tak vytrácí.

Praxe ještě loni byla taková, že děti přišly s rodiči k zápisu, tam se s nimi pedagogové domluvili, zda budou žádat o odložení školní docházky. Pak teprve byli zváni do pedagogicko-psychologické poradny na vyšetření, které absolvovali během února a března.

Nyní museli přijít k zápisu do školy již s jasným doporučením k odkladu a s posudkem z vyšetření na odborném pracovišti a od pediatra.

„Změna nepomohla vůbec ničemu. Termíny, kdy se dělala vyšetření, byly s březnovým či dubnovým datem. To znamená v téměř v úplně stejném termínu, jako když byly zápisy v lednu,“ připomíná Tomáš Zeman.

Posun termínu zkomplikoval přijímání dětí do mateřských škol

Ředitelé se obávali i toho, že rodiče nebudou na změnu připraveni a potřebné dokumenty nebudou mít u zápisu připravené. Tím by museli přerušit správní řízení a celý proces by se prodlužoval. Obavy se ale nenaplnily.

„Drtivá většina rodičů, pokud měli odklad, tak měli veškeré dokumenty vyřízené. Odkladů máme stejně jako loni, tedy 30,“ poznamenal František Svoboda, ředitel základní školy Rošického Jihlava.

Někteří ředitelé zároveň přiznávají, že se jim pozdějším termínem zápisů zkomplikovala organizace nového školního roku.

„V tuto chvíli si připadám ve značném stresu. Počty otevřených tříd a přijatých dětí řešíme až teď, velmi pozdě,“ připomíná Zeman.

Pozdní termín zápisů odložil i zápisy do mateřských škol. Zatímco před rokem touto dobou měli v mateřinkách zápisy už za sebou a řešila se už jenom případná odvolání, letos se zápisy v Jihlavě konají až 9. a 10. května.



„Intenzivně komunikujeme se základními školami a upřesňujeme počty dětí, které budou mít odklad a vrátí se ještě na jeden rok do školky. Z toho nám pak vyjde, kolik budeme moct přijmout nových dětí. Ještě to nemáme uzavřené. Celé se to zkomplikovalo,“ krčí rameny Jarmila Bučková, ředitelka jihlavské mateřské školy Mozaika, která sdružuje 17 mateřských škol. V letošním školním roce navštěvuje odloučená pracoviště školky celkem 1 423 dětí.

Navíc, jak připomíná, v letošním roce se mění i pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol. Povinný rok před nástupem do školy mají v předškolním zařízení pětileté děti a přednostní právo k nástupu do školky mají čtyřleté děti. Navíc školky musí kontrolovat spádové obvody, které jsou nově také jedním z přednostních kritérií pro přijetí.