V Jihlavě hořela školka. Radnice žádá rodiče, aby nechali děti doma

Plameny se v půdních prostorách školky objevily okolo páté hodiny ranní. Operační důstojník na místo vyslal pět hasičských jednotek, byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.



„Hasiči zasahovali s výškovou technikou a kvůli zakouření prostor i v dýchacích přístrojích. Na likvidaci požáru použili několik vodních proudů,“ popsala mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Její kolegové museli rozebrat část střechy a uhasit všechna ohniska. Požár se podařilo zcela zlikvidovat po šesté hodině. Jeho příčina je zatím neznámá.

Událost se obešla bez zranění. Způsobila ale vysoké škody. Magistrát, jemuž školka patří, je ještě odhadnout nedokázal, hasiči však hovořili předběžně zhruba o dvou milionech korun.

Velké starosti oheň napáchal ředitelství městské školky i radnici. Rozmístit do jiných zařízení po městě je třeba přibližně stovku dětí, které školku U Dlouhé stěny navštěvují.

„Daří se to. Zároveň žádáme rodiče, pokud mohou, zda by si minimálně dnes nechali děti u sebe. Velice jim za to děkujeme,“ vzkázal mluvčí magistrátu Radek Tulis.

Situací se dopoledne bude zabývat i krizový štáb. Ten podle Tulise probere, kam které děti rozmístí. „Školka bude pravděpodobně potřebovat náročnější opravu, určitě bude několik týdnů až měsíců zavřená,“ uvedl.

V co nejkratší době dostanou rodiče zprávu, jaké budou mít možnosti a do jakých školek by mohli své děti umístit. „O všechny děti se postaráme,“ slíbil Tulis.