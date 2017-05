Sklad se sušeným ovocem někdo úmyslně zapálil, hrozí mu 15 let vězení

„Z výsledků našeho vyšetřování, na kterém se podíleli také specialisté z technického ústavu požární ochrany, jednoznačně vyplynulo, že požár byl založen úmyslně. Pachatel zapálil skládku odpadu v těsné blízkosti haly. A z té se pak plameny rozšířily na celý objekt,“ uvedla mluvčí vysočinských hasičů Petra Musilová.

„Měli jsme tam uskladněné použité a slisované velké pytle, které jsou vyrobeny z polypropylenu,“ doplňuje technický ředitel společnosti IBK Trade, jíž areál patří, Lukáš Kratochvíl.

Kdo plastové obaly, od nichž se pak požár rozšířil na skladovací halu, zapálil, se dosud neví. Policie po žháři stále pátrá. „Pachatele se nám do současné doby vypátrat nepodařilo,“ potvrdila policejní mluvčí Stanislava Miláčková. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí až 15 let vězení.

Ten, kdo požár způsobil, je podezřelý z trestného činu obecného ohrožení. Navíc mu bude přičítána škoda 130 milionů korun, kterou oheň způsobil. „Z tohoto hlediska je to největší požár v historii vysočinských hasičů,“ doplnila Musilová.

Hořet začalo loni 6. listopadu časně ráno (o požáru více čtěte zde). Brzy po příjezdu hasičů se začala střecha haly propadat. Oheň byl zakrátko lokalizován a dál se nešířil. Během dne u požáru zasahovaly čtyři desítky hasičů. Nikdo nebyl zraněn. Hasiči halu po dohodě s majitelem nechali kontrolovaně dohořet (dočtete se zde).

Firma na místě původního skladu staví novou halu

Společnost IBK Trade, zabývající se právě výrobou sušených ořechů a ovoce, v Cerekvi staví halu novou. „Pan majitel obnovuje původní stav,“ potvrzuje starosta Horní Cerekve Jaromír Anderle.

Kovový skelet stojí přesně v místech starého skladu, který před půl rokem pohltily plameny. Základní obrysy nového skladu jsou zcela jasně patrné. Stavba, na níž se každý všední den pracuje, už má i střechu. Zbývá jen mezi nosnými sloupy vztyčit stěny a pak navézt potřebné vybavení a technologii.

„Sice jsme měli nějaké zdržení, ale koncem srpna by mělo být hotovo. Vše se vrací do původního stavu, i proto se to oficiálně jmenuje obnova stavby,“ hlásí Lukáš Kratochvíl.

Přesnou částku, na kolik nová stavba vyjde, však nebyl schopen sdělit. Pohybuje se prý v řádech desítek milionů korun. Část této sumy pokryla záloha pojišťovny. Kompletní pojistka ještě vyplacena nebyla.

Firma IBK Trade byla založena v roce 1992 v Praze. Specializuje se na dovoz, zpracování, balení a distribuci širokého sortimentu ořechů, sušeného ovoce, semen a dalších produktů. Ve svém oboru patří v republice k největším. V pražírně a balírně v Horní Cerekvi zpracovává více než 80 druhů surovin, na trh dodává přes 1000 výrobků. Zákazníky jsou malé obchody i velké nadnárodní řetězce.