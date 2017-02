Ledečské potravinové bance pomohou i dolary za Formanovy filmy

Potravinová banka v Ledči nad Sázavou Mléko, mouka, rýže, olej, sušenky... Sklady Potravinové banky Vysočina v Ledči nad Sázavou jsou plné. I proto, že je v nich uloženo sedm desítek palet potravin, o něž humanitární organizace zatím nemají zájem. „Schraňujeme potraviny, které by se jinak vyhodily. Dáváme je neziskovým a humanitárním organizacím, jež je svou sociální prací rozdávají přímo konkrétním klientům,“ popisuje předseda Potravinové banky Vysočina Miroslav Krajcigr. Jídlem z ledečské potravinové banky se krmí klienti azylových center, bezdomovci, míří ale také k chudým, kteří mají problém si základní potřebu dovolit. Potraviny se odtud rozváží po celé Vysočině, ledečská banka zásobuje i část Středočeského kraje. Potraviny tu získávají několika způsoby: Největší podíl přinese každoroční potravinová sbírka. Letos zaplnila sklad v Ledči třinácti tunami potravin. Končí tu i řada produktů prvovýrobců. Nedávno to byly třeba velké zásilky z přibyslavské Pribiny nebo z Kosteleckých uzenin. Potraviny firmy dávají, když třeba zjistí chybu či nepřesnost na etiketě. Přebalení do jiných obalů by pro ně bylo příliš nákladné. Z podobného důvodu do Ledče putovaly třeba sýry z přibyslavské Pribiny. Určené byly pro ruský trh. Jenže po uvalení sankcí prezidenta Putina na evropské zboží se musela celá dodávka vrátit zpět. „Obaly byly psané azbukou. Jinde v Evropě by se takové zboží neprodalo,“ poznamenal předseda potravinové banky. „Nemáme omezení,co přijmout a co ne. Zužitkujeme všechny druhy potravin. Některé tu leží déle, ale zatím jsme nemuseli nic odepsat. Když má něco omezenou trvanlivost, okamžitě to předáváme dál. Dopředu máme domluvené odběratele,“ doplnil předseda Krajcigr.