Přestal vybírat deset korun, po letech bylo parkoviště okamžitě plné

Zdarma bylo parkoviště nacházející se jen kousek od Masarykova náměstí tradičně plné. Za dvacet (či později deset) korun na hodinu skoro prázdné. V lepším případě tam stálo několik málo aut. Tak to fungovalo na parkovišti v Křížové ulici dlouhé roky.



Do roku 2012 to byla volně přístupná městská plocha s udusanou hlínou a mnoha výmoly. V řadách aut se tam hledalo volné místo jen složitě.

Pak pozemek koupil Petr Coufal a nechal na něm vydláždit moderní osvětlené parkoviště se závorami a šedesáti místy. Jeho vybudování stálo do pěti milionů korun (více o otevření parkoviště čtěte zde).

Za hodinu odstavení auta chtěl dvacet korun. Jenže tam zpočátku nejezdil téměř nikdo, přestože v okolí řidiči jen těžko hledali volná místa. Coufal později zlevnil, ale plocha stejně nebyla moc využívaná.

To se změnilo letos v říjnu, kdy se porouchal platební systém a závory zůstaly zvednuté. Oprava by majitele stála hodně peněz.

Začátkem ledna systém znovu spustí, závada bude odstraněna

„I když se nevybíralo parkovné, tak nás to pořád vyšlo levněji,“ popsal Coufal. Je si vědom, že tím v centru dočasně vylepšil parkovací situaci v předvánočním shonu, přestože na tom sám tratil.

Podle něj se už ale našlo řešení, jak platební systém znovu uvést do chodu.

„Začátkem ledna se to znovu rozjede, technická závada bude odstraněna,“ avizuje majitel. S příchodem Vánoc už proto spustil závoru na příjezdu na parkoviště, aby tam nevjížděla další auta. Nechal otevřený jen výjezd.

Plocha v Křížové ulici dříve patřila městu, ale to ji před lety prodalo španělskému investorovi, společnosti Grupo Picasso, která měla v úmyslu postavit v proluce nový dům. Společnost však zkrachovala a pozemek získal Coufal.

A co kdysi bývalo na tomto vybouraném místě v uliční řadě na Křížové, naproti základní škole? Dům, jenž se v roce 1892 dostal do držení Theodora Höcka a stal se sirotčincem. Budova byla zbořena koncem sedmdesátých let minulého století.

Kdepak asfalt. Nové parkoviště muselo mít dlažbu

Coufal tam parkoviště vybudoval bez dotací. „Podle úředníků jsme tam museli použít dlažbu, přestože jinde mohli mít asfalt,“ doplnil majitel plochy.

Že je to důležitý pozemek, si uvědomuje Jana Mayerová (ANO), náměstkyně primátora pro oblast dopravy.

„Já jsem tam také parkovala, a to i tehdy, kdy bylo toto parkoviště placené. Přišlo mi to tam velmi komfortní. Proč je to nyní zdarma, nevím. Je to každopádně rozhodnutí vlastníka a do toho my zasahovat nemůžeme. Můžeme se jenom dohadovat, zda to je dobře mířený marketingový trik, anebo jde o technický problém při výběru poplatků u automatu. To jsem tam také několikrát zažila,“ uvedla.

V prvním pololetí se podle ní nedají očekávat parkovací změny v centru Jihlavy. Plánuje vše řešit systematicky tak, aby to navazovalo na celkovou dopravní situaci.



„To bych chtěla zpracovat během příštího roku,“ doplnila náměstkyně Jana Mayerová.

Vedení magistrátu chce centru Jihlavy ulehčit například tím, že vybuduje záchytné parkoviště u hřbitova.

„U hřbitova vznikne nové záchytné parkoviště pro 110 aut. Zde budou moci řidiči ponechat svoje vozidla a pokračovat do centra města městskou dopravou, pro kterou vzniknou dvě nové zastávky. Parkování zde bude zdarma,“ uvedl Vratislav Výborný (ČSSD), náměstek primátora pro oblast investic.

Místo, kde kolabuje doprava každý všední den

Navíc z parkoviště bude možné vstoupit do areálu hřbitova novým vchodem. Projekt počítá také s úpravou a doplněním zeleně.

Dlouho se počítalo s tím, že investor uvažovaného obchodního centra tam u výpadovky na Pelhřimov vyřeší frekventovanou křižovatku u čerpací stanice ONO, kde kolabuje doprava nejen ve špičkách, ale skoro po celý den.

Po letech váhání ale investor od záměru ustoupil. „O křižovatku se tak musí Jihlava postarat sama. Práce na projektu už běží, stavět se začne za rok,“ uvedl koncem listopadu Radek Tulis, mluvčí magistrátu.

Pokud vše půjde podle plánu, v polovině roku 2018 budou dopravu na rušné křižovatce řídit semafory. „Toto řešení se ukázalo jako vhodnější než původně uvažovaný kruhový objezd,“ řekl náměstek Vratislav Výborný.

Město v křižovatce nechá rozšířit a upravit jízdní pruhy, vybudovat nové přechody pro chodce, bezpečnostní ostrůvky i nové veřejné osvětlení. Městská hromadná doprava bude mít pro směr z města do Rantířovské ulice vyčleněnou a upravenou silnici za čerpací stanicí ONO.



Odhadovaná cena celého záměru je 34 milionů. Většinu sumy by měla pokrýt evropská dotace. Na přeměně křižovatky se bude finančně podílet i hejtmanství.