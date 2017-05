Největší porodnice na Vysočině přežila výluku a ustoupila dělníkům

Režim brodské porodnice se od května musí přizpůsobit rekonstrukci dvou pater gynekologicko-porodnického oddělení. Přestavuje se páté a šesté patro hlavní budovy nemocnice.



V plánech je vybudování nových příček, nanesení omítek, natažení rozvodů zdravotně technické instalace a elektroinstalace, položení podlah a povrchových úprav. Součástí je i montáž vzduchotechniky, úpravy systémů měření a regulace, rozvodu medicinálních plynů a elektronické požární signalizace. Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina.

Od počátku minulého týdne je porodnice v náhradních, ovšem plně vybavených prostorách ve třetím patře. Pracuje se totiž v místech, ve kterých běžně slouží porodní boxy.

V takovém režimu bude porodnice fungovat zhruba čtyři měsíce. „Od září budou mít naše rodičky k dispozici moderně vybavené porodní sály a krásné prostředí,“ slibuje primář Pavel Antonín.

Do té doby je změněno i umístění dalších součástí jeho oddělení. Prenatální ambulance se nachází v prvním patře u gynekologických ambulancí a funguje jen na objednání. Na dětské oddělení se stěhovalo perinatologické centrum.

I při uzavření porodnice přišlo na svět v Brodě deset dětí

Loni se v brodské porodnici uskutečnilo celkem 1 418 porodů, narodilo se 1 431 dětí. Letos čísla tak vysoká pravděpodobně nebudou.

Po dva týdny v polovině května byla totiž porodnice uzavřená úplně. Rodičky musely do jiných porodnic. Při tak výjimečném okamžiku, jakým porod je, by ženy kvůli bouracím pracím neměly dostatek klidu ani komfortu. A ne pokaždé se to obešlo bez komplikací. I během uzavírky oddělení přišlo na svět v Brodě deset dětí.

Porodnice byla v Havlíčkově Brodě uzavřena od rána 9. května. V náhradních prostorách se otevřela v pondělí 22. května. „I při uzavřeném oddělení jsme tu měli několik akutních porodů včetně císařských řezů. Za těch dvanáct dní se tu narodilo deset dětí,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Černo.

Maminky musely rodit v náhradních prostorách ve třetím patře hlavní budovy. Za normálních okolností zde funguje lůžková část gynekologie. Tu personál nemocnice přetvořil v porodní boxy. Jsou tu čtyři a vyjma vany jsou plně vybavené.

„Maminky tady mají úplně stejný komfort a pohodlí jako v původních prostorách,“ říká Černo. K dispozici jsou i operační sály.

Okolní nemocnice měly během dvou týdnů práce až nad hlavu

Velkou honičku si během havlíčkobrodské výluky prožil personál porodnic v okolních nemocnicích. Ostatní zdravotnická zařízení musela asistovat při zhruba pěti až osmi desítkách porodů „nad plán“.

Zejména v Jihlavě toho měli lékaři i sestry až nad hlavu. „Kapacita byla stoprocentně naplněná, měli jsme úplně plno. Nemohli jsme proto vyhovět všem žádostem o nadstandardní pokoje,“ přiblížila mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová. V Jihlavě stoupl průměrný počet porodů během brodské výluky o více než dva za den.

Podle Petry Černo musela prý jihlavská porodnice dokonce jednu rodičku odmítnout. „Víme o jedné ženě, která měla původně rodit v Brodě. Z Jihlavy byla odeslána do Hradce Králové,“ řekla. To však Monika Zachrlová nepotvrdila. „Nemám žádné zprávy o tom, že bychom museli z kapacitních důvodů někoho odmítat,“ sdělila.

Hlavním cílem rekonstrukce havlíčkobrodské porodnice je rozšíření perinatologického centra. Personál se zde stará o předčasně narozená miminka. „Oddělení potřebuje více prostoru. Počet nedonošených dětí stoupá, loni jsme jich tu měli kolem 250,“ vysvětlila Černo.