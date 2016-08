Mrkev, skořice, cukr... Takové jsou nejchutnější polenské mrkvánky

Co to jsou mrkvance? Jde o jednu z největších tradic města Polná. Mrkvance jsou zdejší originální specialitou, slaným či sladkým pečivem, při jehož výrobě je použita mrkev.

Ten popis je poněkud nejasný, to je však nutnost. Na přípravu polenských mrkvánků existuje totiž tolik receptů, kolik je kuchařek a kuchařů, kteří je připravují. A současně mrkvánky nedělají nikde jinde než v Polné.