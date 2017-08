Natěrače mostu narůžovo policie našla. Musí zaplatit, nebo barvu smýt

Vandal se na mostě vyřádil v noci na 3. srpna, druhý den ráno barva mostu mnohé rozčílila, ale mnohé také pobavila.

„Policistům z obvodního oddělení v Polné se podařilo na základě vlastního šetření pachatele vypátrat. Jedná se o třiadvacetiletého mladíka, který čelí podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Způsobená škoda byla majitelem vyčíslena na 10 tisíc korun,“ uvedla krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Mladíkovi podle ní v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Most patří Správě železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta krátce po činu vzkázala, že pokud se zjistí, že natěrač je nezletilý, bude po něm chcít, aby z výchovných důvodů most vlastnoručně vrátil do původního stavu.

„Ano, pachatel už je dospělý. I tak jsme se ale rozhodli, že mu nabídneme varianty: buď platbu škody 10 tisíc, nebo barvu odstraní. Původně šlo totiž o holý kámen,“ uvedl mluvčí SŽDC Pavel Tesař. V případě druhé varianty navíc musí vandal v plném rozsahu přimalovat taky bezpečnostní černožluté pruhy.