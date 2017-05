Policie podezírá náměstka jihlavského primátora z pokusu o podvod

V takové situaci se ocitl poprvé v životě. Lidovecký náměstek Jaromír Kalina proto byl velmi rozrušený, když se v pátek ráno dozvěděl, že je trestně stíhaný. Kalina teď vůbec nezažívá šťastné období. Navíc právě tuto sobotu končí jako krajský šéf KDU-ČSL, volí se jeho nástupce. Svůj dobrovolný odchod z funkce vysvětloval nesouhlasem, že se lidovci před volbami spojili s hnutím STAN.



V pátek spolu s Benáčkem oznámili prostřednictvím mluvčího radnice, že se k nové „vodovodní“ kauze vyjádří v pondělí dopoledne.

Za vším je trestní oznámení, které před rokem podal právník Jan Vystrčil. Ten na radnici pracuje jako vedoucí správního odboru. Přišla za ním totiž tehdy jedna kolegyně úřednice s tím, že se jí něco nezdá.



Zmíněná žena byla u toho, když chtěly Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK) od města určité platby za provedené práce. „Důrazně jsem kolegyni nedoporučil to proplatit. O správnosti těch faktur jsem nebyl přesvědčen. Nebylo to úplně korektně spočítáno. A město jako správný hospodář si nemůže dovolit proplatit to, co není do puntíku přesné,“ řekl Vystrčil.

Jeho kolegyně byla podle něj v situaci, že kdyby dala souhlas k proplacení, vystavila by se hrozbě vězení. Šlo o částky řádově v milionech korun.

Byly práce městské společnosti v paušálu, nebo ne?

„Tam šlo o to, že JVAK provedl některé práce, jež neměl smluvně pokryté. Ale byl předpoklad, že se ta smlouva dotáhne do konce,“ vysvětlil náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD). I on podával policii vysvětlení, protože s Benáčkem a Kalinou se celou věcí také zabýval.

Jenže úředníci města byli toho názoru, že práce ze strany JVAK jsou placené paušálem. Naopak vedení městské společnosti se domnívalo, že už je to mimo paušál. „A to je celý ten spor. Já v tom nespatřuji úmyslný trestný čin. Ty peníze, i kdyby byly vyplaceny, se z města neztratily,“ dodal Výborný.

JVAK patří plně městu. A proto někteří politici mají dvojí roli. Hájí zájmy Jihlavy i této „své“ společnosti.

Kalina je tam místopředsedou představenstva, Benáček předsedou. Jsou tam i politici ANO, ČSSD a Fora Jihlava.

„To všechno bylo hnáno ve prospěch JVAK, což je úkol pánů Kaliny a Benáčka. Postup policie mě překvapil a citlivě se mě dotýká,“ dodal Výborný.

Rezignovat by Kalina podle kolegů zatím neměl

Kalina by podle něj rozhodně neměl rezignovat. „Ctím presumpci neviny. Dokud něco není pravomocně rozhodnuto, pohlížím na něj jako na bezúhonného člověka,“ dodal náměstek z ČSSD.

Sám Kalina zatím nechce problém rozebírat. Podle něj ho policie podezřívá z pokusu o podvod.

„V pondělí oznámím, jak se k tomu postavím. Teď to potřebuji probrat s rodinou a s místní organizací naší strany,“ řekl Kalina. Sdílnější zatím nebyl ani Benáček, také chce promluvit až po neděli.

Ani policie zatím nezveřejnila nic bližšího. „V případu provádíme příslušné úkony a v současné době k němu nelze poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.