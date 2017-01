Na výběr tisícovek za rychlost na opravované D1 nabírá Jihlava úředníky

Takzvané úsekové měření má podle ministerstva dopravy zajistit plynulejší provoz, méně nehod a nebezpečných situací v dlouhodobých omezeních na D1.

Jihlavy se podle náměstkyně primátora Jany Mayerové bude týkat měřený úsek na kilometrech 112 až 119, tedy mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. V průběhu tří let by měly přibýt ještě další dva úseky u Jihlavy. Pro jihlavský magistrát to však bude znamenat značný nárůst administrativy.

„Předpokládáme, že to bude nárůst o desetitisíce přestupků za rok. Ve stávajícím počtu lidí to nejsme schopni zvládnout,“ vysvětluje Jana Mayerová.

Podle mluvčího jihlavského magistrátu Radka Tulise má odbor dopravy v současné době k dispozici šest zaměstnanců na řešení přestupků. „Tito pracovníci zpracovávají delikty nejen za Jihlavu, ale za celou obec s rozšířenou působností. Tedy z Jihlavy a dalších 78 obcí,“ upřesnil Tulis.

Pomoc městskému rozpočtu

Nové zaměstnance magistrát bude potřebovat nejméně na čtyři roky. „Tři roky, tedy do roku 2019 bude trvat měření, které se bude provádět během stavební sezony od jara do podzimu. Další rok si zřejmě vyžádá ukončení všech správních řízení,“ dodala.

Řidičům, kterým bude naměřena vyšší rychlost, bude stanovena jednotná pokuta 1 000 korun. Celou by si ji na svůj účet měl připsat právě magistrát. Mohlo by tak jít o vítanou pomoc městskému rozpočtu.

Podle ministerstva dopravy pokutu za rychlejší jízdu platí až 80 procent lidí, kteří dostanou výzvu k vyřešení přestupku. „Samozřejmě víme, že část pokut bude nevymahatelná. Ty jsou z velké části za zahraničními řidiči,“ doplnila Mayerová.

S měřením u Jihlavy se původně mělo začít už letos v dubnu. Jeho zahájení je ale prozatím odloženo.

„Počítáme, že by se mohlo začít nejdříve na přelomu jara a léta, kdy Ředitelství silnic a dálnic předpokládá ukončení nové soutěže na detekční zařízení. Původní tendr ŘSD na konci roku zrušilo kvůli nutnosti upřesnit technické specifikace kamer,“ vysvětlil Zdeněk Neusar z tiskového oddělení ministerstva dopravy.

V loňském roce se podle ministerstva dopravy úsekové měření rychlosti osvědčilo v úseku před Brnem, kde ubylo o třetinu nehod a pouze tři řidiči ze stovky projíždějících dostali pokutu.