Pokuta 600 korun za rychlost o 8 km/h vyšší. Je to šikana, zlobí se řidič

Radary pro takzvané úsekové měření rychlosti naměřily Renému Liškovi v chotěbořské místní části Bílek 58 kilometrů v hodině. Řidič zde projížděl dopoledne 15. srpna. Během pár dní mu přišla výzva, aby za porušení pravidel silničního provozu zaplatil pokutu 600 korun.



„Jsem si samozřejmě vědom, že jsem povolenou rychlost mírně překročil. Podle mého přesvědčení to ale bylo za nerizikových podmínek - minimální provoz, přehledný úsek a žádní volně pobíhající psi, děti nebo důchodci,“ napsal v reakci na výzvu Liška.

„Dovolím si to tvrdit jako zkušený řidič, protože jsem v posledních zhruba 500 tisících kilometrech nedostal žádnou pokutu a nezavinil žádnou nehodu,“ dodal.

Dopis adresoval chotěbořskému starostovi Tomáši Škarydovi, místostarostovi Zdeňkovi Janovskému a tajemníkovi Milanu Linhartovi. Odeslal ho i do redakce MF DNES.

„Kdyby mě stavěla policejní hlídka, řešila by to domluvou“

„Dovedu si v klidu představit, že kdyby mě tam zastavila hlídka státní policie, bylo by vše vyřešeno domluvou. A kdyby blokovou pokutou, tak by mě to vůbec nevadilo,“ píše dále Liška.

Jenže měření rychlosti v Chotěboři je automatické. Jakmile radary zjistí překročení průměrné rychlosti ve zhruba 250 metrů dlouhém úseku, přestupek zaznamenají, pošlou na úřad a ten odešle hříšníkovi výzvu k zaplacení pokuty. Prostor pro diskusi a obhájení se prakticky neexistuje.

Podle toho, o kolik řidič rychlost překročí, tak vysokou pokutu mu systém udělí. „Máme sazebník, který se pohybuje od 600 do 2000 korun,“ uvedl už dříve starosta Tomáš Škaryd. Podle jeho dřívějšího vyjádření ale také 45 procent z každé vybrané sumy dostává soukromá firma, která systém vlastní a městu ho dlouhodobě pronajímá (více o provozu systému čtěte zde).

Šikanuje město řidiče nebo bezohlední řidiči obyvatele města?

„V momentě, když jsem zjistil, že město Chotěboř má společný podnik se soukromým subjektem a takto kasíruje desítky řidičů denně, tak mě to opravdu nadzvedlo ze židle,“ zlobí se právě kvůli tomuto postupu René Liška.

Takové jednání označuje za šikanu řidičů. „V dalších letech nehodlám váš krásný region navštěvovat a rozhodně zde nechci utratit ani korunu. Soukromě ani podnikatelsky,“ vzkazuje v dopise radnici.

Starosta Škaryd už si našel chvilku, aby rozezlenému řidiči odepsal. Odpověděl v tom smyslu, že úřad není tím, kdo by řidiče bezdůvodně šikanoval. Naopak to jsou neukáznění řidiči, kteří na silnicích šikanují ostatní účastníky silničního provozu i obyvatele obcí, jimiž projíždějí.

„Není to první reakce na výzvu k zaplacení pokuty, v minulosti nám jich už přišlo víc,“ říká starosta. Všechny ale rozhodně odmítá. „Kdo jezdí slušně a podle předpisů, nemusí mít z ničeho strach. Kdo ale v označeném úseku pojede rychleji, musí postih očekávat,“ tvrdí.

Místní část Dobkov lituje, že o radary přišla a chce je zpět

Úsekové měření rychlosti je v Chotěboři nainstalováno v místní části Bílek a v Herrmannově ulici. Obě místa leží na vytížené silnici do Ždírce nad Doubravou. Počet přestupků tu není malý, pohybuje se v řádech několika desítek za každý den.

„Se systémem máme samé dobré zkušenosti. Lidé, kteří zde bydlí, si ho pochvalují, protože skutečně pomohl dopravu zklidnit a zpomalit,“ říká Tomáš Škaryd. „Dokonce jsme už slyšeli i žádosti obyvatel místní části Dobkov, kde radary byly dřív a odkud jsme je přesunuly do města, že je chtějí zpět,“ doplnil starosta.

Na systému nechce do budoucna nic zásadního měnit. „Že ho máme v pronájmu od soukromé firmy je běžný postup. Měřené úseky jsou viditelně označeny a celý náš systém a postup byl schválen policií,“ ujišťuje.

Naopak je možné, že v příštích měsících dojde v Chotěboři k rozšíření úsekového měření rychlosti i do dalších částí města. Radnice o tom uvažuje hlavně v Havlíčkově ulici, což je hlavní příjezdová cesta od Havlíčkova Brodu (více se dočtete zde).