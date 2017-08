Pátý blok Dukovan ovlivní i obchvaty měst. Obří komponenty musí projet

Jedině po silnici a po Labi půjde přepravit na staveniště pátého bloku jaderné elektrárny nadměrné náklady. Vláda sice ještě nevyslovila definitivní politické „ano“ dostavbě Dukovan, ale už teď se rozjela řada podpůrných usnesení.

A ministerstvo dopravy připravilo další z takových materiálů. V něm určilo, které obchvaty měst by měly být hotové do listopadu 2029, aby tudy projely příliš velké a těžké komponenty pro Dukovany.

Mezi navrženými opatřeními figuruje obchvat Třebíče. O něm se řadu let jen mluví, ale zatím je v nedohlednu. S přípravou dostavby Dukovan ovšem dostává reálnější obrysy.

Parogenerátor ani tlaková nádoba reaktoru se na tratě nevejdou

„Materiál je teď v mezirezortním připomínkovém řízení, do schvalování vládou půjde v příštích týdnech,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Odborníci zkoumali i alternativní možnosti přepravy vzduchem, od úvah o vzducholodi či letadle však nakonec ustoupili. A na železniční tratě se parogenerátor a tlaková nádoba reaktoru nevejdou.

V Třebíči už vykrystalizovala možná trasa obchvatu, ještě ji musejí schválit zastupitelé. Vzhledem k tradiční koaliční shodě se zatím neočekává, že by kolem toho byly nějaké názorové střety.

Obchvat, to bude znamenat výkup pozemků v koridoru nové silnice. „Do listopadu vytvoříme seznam, říkáme mu interně záborový elaborát. Už teď se jeví, že by výstavbou obchvatu neměl být ohrožen některý z obytných domů na území města,“ uvedl vedoucí třebíčského odboru dopravy Aleš Kraina.

Umetou cestu

Záborový elaborát podle jeho slov pojmenuje, kolik pozemků je v držení státu, města a kraje, dále se ukáže, které parcely jsou soukromé. A určí se další postup. Ten bude schvalovat zastupitelstvo v příštím roce.

„Už teď je jasné, že se obchvat dotkne některých zahrádkářských kolonií, ale těch není mnoho. A pak skladů v oblasti Brněnské ulice, autobazaru a skladů v Hrotovické. I objektů bývalé STS v Průmyslové ulici,“ vyjmenoval Kratina.

A doplnil, že nynější předpoklad je takový, že bude fungovat model, kdy město „umete cestu“ státu, aby příprava stavby obchvatu nabrala dobré tempo. Město na sebe vezme mašinerii majetkoprávní přípravy, tedy vykoupí potřebné soukromé pozemky a pak je prodá státu. Nemělo by podle všeho tratit.

Veřejně prospěšná stavba rovná se možnost vyvlastnění

Co když ale někdo nebude s prodejem souhlasit? Marie Tesařová, ředitelka jihlavského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic, které bude investorem stavby, už teď říká, že u sporných parcel může dojít k nejzazší variantě.

„Koridor stavby bude vyznačen v územněplánovacích podkladech jako stavba veřejně prospěšná. Což znamená, že pozemky lze vyvlastnit, pokud není možné s vlastníky dospět k dohodě,“ zdůraznila.

Tesařová také uvedla, že se teď na základě jednání se zástupci ČEZ zadává prověření technické studie, zda půjde obchvat postavit v parametrech, které elektrárenská společnost požaduje. Jde o to, aby mosty přepravované komponenty unesly a aby se tahače vytočily v křižovatkách.

Vzhledem k tomu, že ČEZ už vydefinoval, jakou maximální tonáž, výšku a šířku budou mít nadměrné náklady, je jasné, že dříve plánovaný 210 metrů dlouhý borovinský tunel v trase obchvatu bude muset počkat. Má mít podjezdnou výšku 4,5 metru.

A co tunel?

„Předběžně se jedná o tom, že by nadměrné komponenty projely do Dukovan v průběhu jednoho roku. Borovinský tunel by se postavil jako silnice lemovaná speciálními opěrnými zdmi. Vršek tunelu by se dodělával až poté,“ naznačil Kratina.

Dnes čára na mapě ukazuje, že obchvat začne u Červené Hospody u spínací elektrostanice. Od vlakové zastávky Borovina se potáhne tunel, vyústí před Bopem.

Obchvat bude pokračovat po stávající silnici kolem Bopa, v křižovatce u Janova mlýna zahne kratším mostem po hraně Terovského údolí, které se tam potkává s Libušiným údolím.

Nahoře silnice zamíří za polikliniku, kde bude v terénu čtyři metry hluboký zářez až k obchodnímu domu Albert. Tam vznikne velký kruhový objezd se dvěma pruhy. V prostoru křížení ulic Hrotovická a Spojovací bude mimoúrovňová křižovatka.

Pak trasa povede k bývalé STS na konci Průmyslové ulice a zamíří po mostě přes řeku a železnici k Brněnské ulici, kde se u Colasu napojí na současnou silnici.