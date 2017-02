Pro nové ulice Gablecha, Horákové a Toufara komunisté ruku nezvedli

Nad Řekou, U Rozvodny a Králíčkova. Tak se původně měly jmenovat ulice pod Ledečskou, které mezi třemi desítkami parcel připravuje soukromý investor. Názvy odvozené od lokality pod Ledečskou ulicí však neponesou. Zastupitelský klub KDU-ČSL navrhl jména nová.



„O pojmenování jedné z ulic ve městě po Imrichu Gablechovi jsme uvažovali hned, když v prosinci zemřel. Jeho přínos pro město byl obrovský,“ vysvětlil místostarosta Čeněk Jůzl.

Imrich Gablech byl válečným veteránem z druhé světové války. Rodák ze slovenského Hrachoviště po vzniku Slovenského štátu s letadlem uletěl do Polska. Brzy byl ale zatčen, obviněn ze špionáže a uvězněn v sovětském gulagu.

Těžkými pracemi v tajze strávil rok, kvůli vzpouře mu byl trest prodloužen. Po napadení Sovětského svazu Němci byl však propuštěn. Lodí se dostal do Anglie, kde vstoupil do RAF. Podlomené zdraví mu však nedovolovalo létat, tak se stal letovým dispečerem.

Na louce se v tehdejším Německém Brodě poprvé létalo

Po válce se vrátil do Československa. Z letiště v Ruzyni byl převelen do Havlíčkova Brodu a po pár měsících z armády propuštěn. Komunistický režim ho několikrát poslal do vězení. Přesto Gablech nikdy nezatrpkl a o svém osudu rád vyprávěl.

Úcty se mu dostalo až v posledních letech. Prezident Václav Klaus mu v roce 2009 udělil Řád bílého lva, nejvyšší české vyznamenání. Předloni v listopadu, krátce po svých stých narozeninách, byl povýšen do hodnosti generál. Zemřel loni v prosinci ve věku 101 let.

Ulice Generála Gablecha povede rovnoběžně s Ledečskou ulicí. A podle radního Ivana Kuželky (nezávislý – Broďáci) jde o místo, které ještě z jiného důvodu má ke Gablechovi vztah. „Je to lokalita, kde se poprvé létalo. A jak víme, i Imrich Gablech byl původně pilot,“ spojil si tyto dvě náležitosti.

Vedle ulice Generála Gablecha se objeví i ulice Milady Horákové a Pátera Toufara. „Bývá obvyklé, že máme ulice v jedné lokalitě věnované jedné tematice,“ vysvětlil Jůzl, proč navrhl jména dalších obětí komunistického režimu. Pod Ledečskou ulicí tak vznikne celá čtvrť věnovaná perzekvovaným osobnostem.

„Byli bychom ihned viněni z politizování, raději jsme mlčeli“

„Páter Toufar patří k tomuto regionu. Milada Horáková sice k Havlíčkovu Brodu žádný vztah neměla, ale je to celostátně známá a významná osobnost, takže jsme se rozhodli jí ulici věnovat i u nás. Uvažovali jsme o tom už dlouho,“ řekl starosta Jan Tecl (ODS).



Jednání zastupitelstva o názvech ulic se obešlo bez diskuse. Komunistická opozice, která si ostré výpady málokdy nechá ujít, tentokrát mlčela. Přesto pro návrh ani jeden ze čtyř zastupitelů KSČM nehlasoval. K nim se přidali nezávislí opozičníci Eva Vyoralová a Jiří Čáslavský.

„Osobně proti Gablechovi vůbec nic nemám. Počítali jsme, že mu ulici věnujeme, ale někde jinde,“ obhajoval po jednání svůj postoj komunista Milan Plodík. „Myslím, že ty původní místní názvy by pro ulice byly přínosnější,“ dodal.

Na veřejném jednání to však on, ani jeho kolegové neřekli. „Nechtěli jsme tam zbytečně politizovat. Určitě bychom z toho byli okamžitě viněni. Někdo se tím návrhem chtěl zviditelnit a nám přišlo moudřejší v tu chvíli mlčet,“ vysvětlil.