Voda od svaté Anny léčila. Přepadem však už neteče, zjistila kamera

Pramen pod jednou z kaplí v areálu u svaté Anny v Pohledu na Havlíčkobrodsku přestal téct loni v srpnu. Během pár dní rychle slábl, až nakonec voda z kohoutků přestala téct úplně. Od té doby nevydal ani kapku. Stalo se tak vůbec poprvé po 130 letech (o pramenu jsme psali zde).



Obec, které patří samotný pramen, a havlíčkobrodský vikariát, který je zas majitelem staveb nad ním, od té doby zjišťují, proč se tak stalo. Vědět to ale nebudou dříve, než se oteplí.

„Máme v plánu rozebrat kamenný sokl, pod nímž zásobník je, a podívat se dovnitř. To ale nelze dělat ve sněhu a mrazech. Máme obavy, že by se kamenný blok rozlomil,“ uvedl vikář Hroznata Pavel Adamec.

Na konci roku nechala první průzkum udělat obec. Minikamerou odborníci zkoumali, zda pod kaplí vůbec nějaký zásobník na vodu je.

„Nikdo z pamětníků u rezervoáru pod kaplí nikdy nebyl, nikdo neví, jak vypadá, jak funguje a zda je tam vůbec nějaké místo,“ vysvětlil už dříve pohledský starosta Milan Klement.

Hladina spodní vody klesla, nebo rezervoár poničily kořeny

Průzkumem se zjistilo, že rezervoár pod kaplí skutečně je. Vstup do něj se však nachází pod vyzděným oltářem s kasičkou z kamene vážící několik set kilogramů. Toto je třeba rozebrat. Protože jde o památkově chráněný objekt, je nutný postup v souladu s památkáři.

Zásobník na vodu je totiž takřka prázdný, přepadem z něho už žádná voda nevytéká. Úkolem po otevření rezervoáru tak bude zjistit, proč tomu tak je.

Podle Klementa je nejpravděpodobnější, že jednoduše poklesla hladina spodní vody. „Vyschl i sousední rybníček, který byl vždy plný,“ domnívá se starosta. Podle vikáře Adamce však mohly zásobník poničit i prorůstající kořeny.

Právě církev se o prozkoumání prostor pod kaplí postará. Pohled už se na tom podle starosty podílet nebude. „Nedohodli jsme se na určitých postupech,“ zmínil Milan Klement.

Vodu z pohledského slabě radioaktivního sirnato-železitého pramene lidé čepovali od poloviny 18. století. Traduje se, že má léčivé účinky. Může za to údajný zázrak, kdy otíráním očí svatoanenskou vodou byla uzdravena poloslepá žena dřevaře Tondla. Mnich povolaný tehdy do nově zřízené poustevny během dvou desítek let zaznamenal 28 podobných zázraků.