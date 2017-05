Telč nenechala hlídat májku na náměstí, kmen někdo v noci podřízl

„Když mi to ráno volal kastelán zámku, prvně jsem si myslel, že ji zlomil vítr, který byl tu noc hodně velký. Ale když jsem viděl uříznuté torzo tři čtvrtě metru nad zemí, bylo jasné, že ji někdo vzal pilkou. Řez byl naprosto čistý a zbytek májky ležel vedle,“ líčí místostarosta Telče Pavel Komín.



Podle něj musela být pilka dokonce nově zakoupená, protože na vzniklém pařezu byl ještě otěr barvy.

A kdo za pokácením stojí? „Můj tip je, že to byli mladí, kteří slavili čarodějnice U roštejnky a pak procházeli městem,“ přemítá.

Policii ale k události nevolali. „Přiznám se, že to bylo to první na co jsem pomyslel, ale pokácení máje není přestupek. Je to tradice. Májka se má hlídat a může se i kácet. A my jsme ji nehlídali. Na druhou stranu jsme si mysleli, že vzájemné kácení máje je zvyk spíš na vesnicích a nedostane se až na historické náměstí města. Vesnická tradice nás zkrátka dohnala,“ usmívá se.

Už dnes ale v Telči staví májku novou. „Chtěli jsme to udělat znovu se vší parádou včetně účasti folklórních souboru. Ale nedaří se nám to tak narychlo zorganizovat, takže nakonec bude jenom vztyčená,“ dodává.

Stavění májky je tradiční lidová slavnost spojená s oslavou jara. Májku tvoří holý kmen stromu, pouze vrchní část nese větve s listím nebo jehličím. Ozdobená je věncem a fábory.

Se stavěním máje je spojen zvyk jejího hlídání před muži ze sousedních vesnic. Ti se totiž snaží májku porazit nebo odříznout její vrchol a ukořistit tak věneček. Pro postiženou vesnici to pak znamená velkou ostudu.