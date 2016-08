Ke kufru na magistrátu se nikdo nehlásil. Policie úřad evakuovala

Kufr, který manévry vyvolal, podle mluvčího magistrátu Radka Tulise, nějakou dobu ležel na dost nezvyklém místě. „Byl u výtahu ve třetím patře, kde se vydávají cestovní doklady,“ uvedl mluvčí.



Když si ho dlouho nikdo nevyzvedával, ani se po něm nikdo neptal, dostali zaměstnanci úřadu podezření, zda jeho obsah nemůže být závadný. Zavolali proto policii.

„Policisté zjistili, že na chodbě budovy je odložen uzamčený kufr a nepodařilo se v blízkosti vyhledat jeho majitele. Rovněž se nepodařilo zjistit, že by zavazadlo patřilo zaměstnanci magistrátu,“ konstatovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Policisté pak spolu s tajemníkem úřadu z bezpečnostních důvodů nařídili evakuaci celého komplexu na Masarykově náměstí. Zprvu mělo být vyprázdněno jen třetí patro, nakonec se evakuace rozšířila na patra všechna, a to i včetně restaurace v přízemí.

Tajemník poslal úředníky domů, v pondělí magistrát už neotevře

„Evakuace osob byla provedena ve velmi krátké době. Okolí budovy v současné době zajišťují policisté ve spolupráci s městskou policií,“ vzkázala Jana Kroutilová.

Zatímco z budovy museli všichni pryč, zastávka městské hromadné dopravy přímo pod okny magistrátu je podle reportérky MF DNES normálně v provozu, na spoj tu čeká množství lidí.

Na místo podle Tulise míří policejní pyrotechnik. Při podobných událostech na Vysočinu vyjíždí obvykle z Brna. I proto už v pondělí jihlavský magistrát nikoho neobslouží. „Tajemník poslal všechny zaměstnance budovy už domů,“ řekl mluvčí úřadu.

Lidé od magistrátu odcházejí s nepořízenou. Někteří to nesou nelibě, kvůli vyřizování na úřadech se museli uvolnit z práce. „Nikdo jim tu přesně neřekne, co se děje, proč je úřad zavřený a stojí u něho policie, ani jak dlouho by přerušení provozu mohlo trvat,“ hlásila z místa reportérka MF DNES.