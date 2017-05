Firma vyrábí panely hned za domy. Odejít však i kvůli protestům nemůže

Je tu hluk, prach, domy ničí vibrace. Zhoršila se kvalita bydlení. Obrubníky a dopravní značky v ulicích ničí těžká nákladní auta a kamiony, nemohou se tu vytočit, přejíždějí přes zeleň.



Takovými argumenty bojují lidé z havlíčkobrodské lokality Škvárovna proti provozu firmy Rodepa. Ta sídlí v areálu bývalé čističky a mořírny obilí za brodským nádražím, kde vyrábí prefabrikované betonové desky. Aby se k ní automobily dostaly, musí projet ulicemi Na Poříčí nebo U Topíren, tedy starší zástavbou rodinných domů.

„Že se tam nějaké desky vyrábí, nám vůbec nevadí. O tom ani nevíme. Problémem je provoz kamionů a domíchávačů betonu, manipulace s deskami na dvoře a jejich nakládání pomocí vysokozdvižného vozíku. Je z toho velký hluk, mám to hned za zahradou, čtrnáct metrů od ložnice,“ popisuje obyvatelka sídliště Jindřiška Pechová.

Stížnosti ani petice nezabraly, firma má všechna povolení

Na provoz areálu, který svému nynějšímu účelu slouží přes dva roky, si od samého počátku stěžuje kolem třiceti obyvatel sídliště. Odeslali několik stížností na různé úřady, sepsali petice, žádosti o prošetření, na firmu poslali i několik kontrol.

Záležitost se nyní dostala i na jednání brodského zastupitelstva. „Jezdí tam jedno auto s betonem za druhým, je tam rachot, lidé trpí. Praskají jim domy, jsou poničené ulice,“ zmínila opoziční zastupitelka Eva Vyoralová. I ona ve čtvrti bydlí.

Jenže provoz areálu byl podle úřadů povolen, není protiprávní a není v rozporu s územním plánem. Problémy nenašly opakované kontroly a také hluk je v limitu, jak ukázala měření hygieniků.

Výrobu stavební úřad povolil doslova na poslední chvíli

Přesto obyvatelé trvají na svém. Upozorňují při tom třeba na zvláštní náhodu spojenou s územním plánem. V tom je areál od 15. září 2014 zahrnut do takzvané smíšené městské plochy. Měl by tedy sloužit pro byty, drobné podnikání, komerční prostory, kanceláře.

Jenže pouhé čtyři dny před změnou územního plánu, tedy 11. září, stavební úřad povolil provoz výrobny betonových prefabrikátů podle tehdy ještě platného územního plánu. V něm areál spadal do drobnější průmyslové a výrobní činnosti.

„Územní plán lze použít pouze jako závazný podklad pro rozhodování o budoucích záměrech. Ovšem nelze ho použít pro omezování užívání existujících a již dříve povolených staveb,“ odpověděl obyvatelům na jednu ze stížností místostarosta Libor Honzárek.



Jsme tu dočasně, tvrdí firma. Změně užívání ale lidé brání

Společnost Rodepa označuje výtky některých obyvatel za přehnané. Areál, který původně sloužil k zemědělským účelům, má v úmyslu přebudovat na klidovou zónu s bydlením. Z bývalého sila mají být byty pro seniory, přízemí obsadí kanceláře a menší sklady. V někdejší administrativní budově už firma zřídila ubytovnu. V plánu měla i stavbu nové bytovky.

„Výroba prefabrikátů je v areálu dočasně,“ vysvětluje zástupkyně firmy Jana Lajnerová s tím, že i jejím záměrem je provoz co nejdřív odstěhovat. Zatím tomu však několik věcí - mimo jiné i paradoxně postoj několika obyvatel lokality - brání.

„Předložili jsme projekt na výstavbu komunitního domu seniorů a v roce 2014 jsme začali pracovat na architektonické a projektové dokumentaci podporovaných bytů pro spoluobčany starší 65 let. Tyto záměry však naráží na různá odvolání a celý proces realizace se tím oddaluje,“ podotkla Lajnerová.

Jak zdůraznila, i současný provoz areálu je k obyvatelům vstřícnější, než býval po desítky let, kdy sloužil jako čistička a mořírna obilí. „V sezoně sem přijíždí denně maximálně dva až tři domíchávače a v průměru jeden až dva kamiony. To není nic proti tomu, když sem v době žní jezdil při nepřetržitém provozu jeden naložený trambus za druhým. I prašnost a hlučnost je oproti minulosti neporovnatelně nižší,“ porovnává.

Zakažme tam vjezd kamionů a těžkých vozů, navrhují zastupitelé

Na opakované žádosti obyvatel se zastupitelé zabývali případnými úpravami v dopravním režimu. Hovořili o tom, že by do ulice Na Poříčí mohl být zakázán vjezd vozům těžším než 12 tun a delším než 10 metrů. „Byl by to vhodný kompromis,“ myslí si Pechová.



Radnice nechala vypracovat i návrh, podle něhož by se rozšířila ulice U Topíren podél trati a firma si zřídila druhý vjezd do areálu ve směru od kolejí. Ulicí Na Poříčí by vozy odjížděly. To ale obyvatelé odmítli. Bojí se ještě většího nárůstu dopravy, nesouhlasí s pokácením stromu a odmítají po jedné straně ulice Na Poříčí navrhovaný zákaz zastavení.

Postoj některých obyvatel sídliště vůči společnosti Rodepa se v posledních týdnech stupňuje. Přitom je zajímavé, že spolu obě strany za více než dva roky ani jednou oficiálně nejednaly. „Nemáme problém se domluvit a vyjít si vzájemně vstříc. Mnozí spoluobčané tak již učinili, představili jsme jim naši vizi, kterou vítají,“ tvrdí Lajnerová. Další se ale firmě vyhýbají.

A to potvrzuje i Jindřiška Pechová. „Jednou jsme se s někým v areálu pohádali kvůli focení. Od té doby s nimi nemáme chuť jednat. Chceme, aby odešli,“ řekla.