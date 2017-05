Dolík býval klidné místo. Brod tam při opravě Humpolecké pustil víc aut

Do jihozápadní části Brodu vede jen jedna ulice Jihozápadní část Havlíčkova Brodu je z hlediska dopravy velice problémovou lokalitou. Do celého rozlehlého území města začínajícího už u světelné křižovatky u hotelu Slunce totiž vede jen jedna ulice. Navíc se jedná o silnici první třídy, výpadovku z města do průmyslové zóny a dále k dálnici. Právě tato ulice, Humpolecká, se v posledních třech letech postupně po částech opravuje. Průjezd jí je omezen i letos. Oprava má trvat od začátku května do poloviny letních prázdnin. Provoz bude po etapách veden kyvadlově a částečně i v Sázavské ulici. Že do pětiny města vede jen jedna ulice, navíc často opravovaná, radnice dobře ví už roky. Nikdy s tím však nedokázala nic udělat. „Zkoušeli jsme různé varianty, ale řešení jsme nenašli,“ přiznal havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek. V minulosti se uvažovalo o propojení Humpolecké a Lidické ulice (výpadovka na Jihlavu - pozn. red.) z Čechovky kolem zahrádek u přehrady Žabinec. Tam ale město narazilo na soukromé pozemky a nevhodné přemostění potoka. Přemýšlelo se i o průjezdu areálem Amylonu, což rovněž nevyšlo. Ozvaly se hlasy o nutnosti přemostění železniční trati a řeky Sázavy a vytvoření spojnice Lipnické ulice s Ledečskou. To zase narazilo na vysoké pořizovací náklady. Ze všech možností nakonec zůstal nejschůdnější a nejlevnější průjezd přes Dolík. „Doufáme, že tento problém jednou vyřeší obchvat, který spojí silnice na Jihlavu a na Humpolec,“ věří Libor Honzárek. „Snad po dokončení obchvatu jihovýchodního začne Ředitelství silnic a dálnic plánovat obchvat jihozápadní,“ přeje si. Jenže i on ví, že nakonec může zůstat jen u přání. ŘSD už před dvěma roky do města vzkázalo, že jihovýchodním obchvatem v Brodě končí. Jihozápadní část v plánu už nemá. Pokud o ni má Brod zájem, nechť si ji postaví sám.