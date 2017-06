Severozápadní „obchvat“ Brodu narazil, proti jsou obyvatelé Perknova

„Objevily se nové skutečnosti, které je třeba projednat,“ oznámil místostarosta na jednání zastupitelstva. Sbor volených zástupců původně měl již vytyčenou trasu pro severozápadní obchvat města povýšit z rezervy na území určené pro dopravní stavbu.



V posledních dnech se ale proti takovému kroku hlasitě ozvali obyvatelé městské části Perknov. Silnice by totiž měla vést prakticky hned za zahradami domů, jež majitelé teprve nedávno dostavěli.

Veřejná beseda S obyvateli Perknova chtějí zástupci radnice i kraje záležitost probrat na veřejné besedě, která se v perknovské hasičárně uskuteční v pondělí 19. června od 17 hodin. Zúčastnit by se jím měl mimo jiné starosta Jan Tecl i krajský radní Jan Hyliš.

Ačkoliv o trase silnice při koupi pozemků zájemci věděli, dnes jsou překvapeni. „V mapách i v územním plánu to bylo. Jen jsme to nečekali tak rychle,“ přiznal anonymně jeden z majitelů pozemku, jehož by se měla stavba dotknout.

„Občané chtěli znát detaily stavby. Je třeba to s nimi nejprve probrat na veřejné besedě. Navíc se objevily hlasy volající po změně trasy silnice a nějaké možnosti se rýsují. K tomu musí být nejprve veřejné projednání,“ vysvětlil odložení rozhodnutí Honzárek.

Vedení města případnou změnu trasy připouští. Ta současná navržená vede v linii zamýšleného státního severozápadního obchvatu Lázničkovou strání. Pro silniční spojku by stačil užší koridor, který by mohl procházet třeba po staré železniční vlečce a nevyužívanou částí areálu psychiatrie.

Zdržení v přípravě stavby se příliš nezamlouvá Kraji Vysočina, který měl být investorem díla. Na stavbu chtěl čerpat prostředky z dotací IROP. „Každé takové zdržení je bolestivé,“ konstatoval radní pro oblast dopravy Jan Hyliš.

Jak ale dodal, proti vůli obyvatel ani kraj jít nechce. „Nová spojka by Brodu pomohla. Ale pokud si ji občané přát nebudou, nemůžeme na ně tlačit,“ pravil.