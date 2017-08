O vodu se chceme starat sami. Pelhřimov zváží výpověď správci vodovodu

„Chceme posoudit současný stav, který nikdo dvacet let neřešil. Chceme si ho zanalyzovat, kde má slabiny a silné stránky, a zjistit, zda by se nám nevyplatilo provozovat vodovod ve vlastní režii,“ pronesl místostarosta Ladislav Med (ODS).



V současné době má vodohospodářská infrastruktura ve městě jednoho majitele a dva provozovatele. Kanalizační i vodovodní potrubí patří městu. Takzvanou špinavou vodu, tedy kanalizaci s čistírnou odpadních vod, si provozuje město samo prostřednictvím městské společnosti s ručením omezeným. Čistou vodu pak provozuje společnost Vodak Humpolec.

„Voda je strategický artikl, a měli bychom si ji proto zajistit tady v Pelhřimově, a ne si to nechat řídit z Humpolce,“ myslí si zastupitel Miroslav Šimon (ČSSD).

Otázkou je však ekonomika. Pelhřimov si proto nechal zpracovat analýzu, která má ukázat, jaká cesta bude nejvhodnější. Zastupitelé se s jejími výsledky seznámí na svém pracovním semináři, jenž si naplánovali na první zářijové pondělí.

Městská čistírna vydělává. Protože se neinvestuje, tvrdí opozice

Podle Meda by mohlo město hospodařit s vodovodem efektivněji. Jako příklad dává již zmíněnou čistírnu odpadních vod, kterou Pelhřimov přes svou společnost provozuje zhruba rok a půl. „Když si ji řídíme sami, zvládáme to levněji, dokonce nám generuje i zisk,“ tvrdí.

Podle hlasitého kritika vedení radnice Pavla Hájka (Změna pro Pelhřimov) však nelze z tak krátké doby jednoznačně usoudit, že jde o ziskovou záležitost. „V hodnocení výhodnosti bych byl opatrnější. Jeden rok nám nic neukazuje. Pokud během něj naše eseróčko nic nenakupovalo a do ničeho neinvestovalo, tak prostě bude ziskové,“ tvrdí.

To, že by v případě převzetí vodovodů bylo potřeba více investovat, připouští i Med. „Kromě provozní ekonomiky by bylo třeba v případě samoprovozu vyřešit personální a odborné obsazení, rozšíření administrativní a provozní budovy, případně odkup současné budovy Vodaku a pořízení strojního vybavení,“ nadnesl začátkem léta zastupitelům.

„Proto si myslím, že není potřeba mít na vodu speciální společnost. Mohou ji provozovat naše technické služby. Mají vybavení, nemusíme proto kupovat nové,“ navrhuje možné řešení Hájek.

Pokud se Pelhřimov skutečně rozhodne rozvázat smlouvu s Vodakem, má na to čtyři měsíce. Roční výpovědní lhůta se totiž spouští se začátkem kalendářního roku.