Město mělo příliš vysoký zisk, Pelhřimov platil pokutu za cenu vody

Byl to tehdy největší cenový skok v kraji. Pelhřimov navýšil svým občanům cenu vodného a stočného o 19 procent. Tehdejší vedení radnice, které cenu určuje, výrazné zdražení ospravedlňovalo tím, že v minulých letech byla cena vody dlouhodobě nízká. A navíc se ve městě chystaly investice do vodárenské infrastruktury.

Ovšem o pár let později se ukazuje, že kalkulace konkrétně u vodného nebyla správná. Tvrdí to alespoň finanční úřad, který za to městu vyměřil pokutu půl milionu korun.

„Podle zjištění kontroly hodnota jednotkového zisku u kalkulace vodného vykázala meziroční nárůst 48,21 procenta. Povoleno je maximálně pětiprocentní meziroční navýšení zisku,“ stojí ve zprávě auditora, který zkoumal hospodaření města.

Radnice se ovšem se závěrem šetření neztotožnila a proti postihu se odvolala. Ovšem i vyšší instance finačního úřadu pokutu potvrdila, a proto na začátku letošního roku Pelhřimov půl milionu korun zaplatil.

„Podali jsme ještě odvolání k soudu, rozsudek zatím nemáme, řízení ještě není u konce. Peníze jsme však už odeslali, protože toto nemá odkladný účinek,“ pronesl místostarosta Ladislav Med (ODS).

Město předepsalo pokutu k úhradě vodárenské firmě

Pokud by i soud potvrdil, že sankce, kterou město zaplatilo, byla udělena zcela po právu, peníze už se do městské pokladny nevrátí. Radnice se jich však nechce definitivně vzdát, proto se obrátila na společnost VODAK Humpolec, která ve městě provozuje vodovodní síť.

„Předepsali jsme tu částku VODAKu k úhradě,“ potvrzuje místostarosta. Ovšem VODAK se k pokutě nehlásí. „My s tím nesouhlasíme,“ pronáší zcela rezolutně ředitelka společnosti Květuše Kučírková.

Podle ní totiž cenu vodného a stočného odsouhlasují orgány města.

„My sice vytvoříme kalkulaci, ale samotná cena je opravdu jen v rukách Pelhřimova, který vybírá vodné a stočné. K jejímu určení jsou potřeba určité podklady a ty zřejmě nebyly úplně v souladu s tím, co se předložilo kontrolnímu úřadu,“ myslí si Kučírková. Tento spor mezi radnicí a vodohospodářskou společností může vést k tomu, že se ve městě v budoucnu změní provozovatel vodovodní sítě.

„I v souvislosti s tímto případem chceme vyhodnotit provozování vodovodů. Jednou možností je, že odejdeme přímo od VODAKu a budeme se o vodovod starat vlastními silami. Nebo můžeme učinit nějaké organizační opatření, aby k něčemu podobnému už nemohlo v budoucnu dojít,“ přibližuje místostarosta Med.

Řešit tuto otázku chce během letošního podzimu.

Pokuta za špatně stanovenou cenu vodného nadzvedla i řadu opozičních zastupitelů. Těm vadí zejména fakt, že sankce byla sice zaplacená už počátkem roku, ale oni se o ní dozvěděli až v červnu.

„Je to další ukázka, jak současné vedení město spravuje. Nejen že o pokutě zastupitelstvo vůbec neinformovalo, ale ještě se místostarosta Med snažil svalovat vinu na předchozí vedení. Jenže jaksi zapomněl, že v bývalém vedení seděl i on,“ zlobí se Pavel Hájek z opoziční Změny pro Pelhřimov.