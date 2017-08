Zůstala jen víla Amálka. Dětští pacienti z nemocničního pavilonu zmizeli

Ve středu si staveniště převzala demoliční firma. Existence starého pavilonu se tak počítá jen na dny.

„Budova už je bez proudu, vody a medicinálních plynů. Všechno je odpojené,“ hlásil v týdnu Michal Antl, vedoucí útvaru komunikace společnosti PKS stavby. Žďárští stavbaři vyhráli v konkurenci jedenácti firem výběrové řízení.

Jak aktuálně vypadá třípatrová budova z padesátých let? Topení je vyřezané, nábytek vystěhovaný, na stěnách zůstaly kromě obrázků pro děti i nejrůznější vzkazy, zřejmě z rozlučkového mejdanu zaměstnanců. Reportér MF DNES při prohlídce budovy v jedné z místností narazil i na zažloutlé noviny z února 1984.

Dělníci ještě demontují okna a zárubně a vytrhají linoleum. Demolice samotná bude podle smlouvy trvat maximálně měsíc a půl, obě strany se domluvily na pracovní době od 7 do 19 hodin. Příští týden už se do střechy a starých zdí „zakousne“ demoliční bagr.

Personál, pacienti i návštěvy proto musí počítat s větší prašností i hlukem, i když podle stavební firmy bude subdodavatel postupovat co nejšetrněji.

„Bourací práce se budou provádět ve směru do svahu, a ne do vnitrobloku. Stavba bude úplně promočená, kropit se bude i průběžně během demolice, aby se tolik neprášilo. Suť se bude odvážet kolem spodního parkoviště a garáží pryč, drtit se bude na jiném místě,“ avizuje Michal Antl.

„Budeme se snažit omezit provoz stavebních strojů v areálu nemocnice. Proto jsme nasměrovali stavební cesty mimo hlavní prostory,“ upřesňuje technický náměstek nemocnice Jiří Drdla. Za zvýšenou hlučnost a prašnost se vedení špitálu pacientům i zaměstnancům předem omluvilo.

Budova z padesátých let původně měla projít jen kompletní rekonstrukcí a rozšířením o novou přístavbu, jenže kraj coby investor a zřizovatel nemocnice nakonec kvůli jejímu technickému stavu zvolil úplnou demolici a stavbu nového pavilonu. „Ukázalo se, že kdybychom udělali veškerá nutná opatření při rekonstrukci, bylo by to zhruba stejně drahé jako nová budova. Proto jsme původní záměr přehodnotili,“ vysvětloval tehdy náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

Vyklizená budova už byla stavebně oddělena od sousedního gynekologicko-porodnického a také interního oddělení, s kterými byla propojená.

Nemocnice dělala škatulata

Špitál se na další velký stavební zásah připravoval několik měsíců. Postupně se od března do náhradních prostor přestěhovaly jednotlivé ambulance, na konci května už se do čtvrtého patra sousední budovy porodnice přemístilo i lůžkové oddělení.

„Připravili jsme náhradní prostory tak, aby vše proběhlo hladce. Nejsou hlášeny žádné problémy, spíše naopak, prostředí je lepší než ve staré budově,“ pochvaluje si technický náměstek Drdla.

I když byla demolice původně avizovaná už na květen, výběrové řízení se protáhlo a smlouva byla podepsána až na konci června. Termín dokončení stavby by to však ohrozit nemělo.

„Nový pavilon bude hotový do konce příštího roku,“ přislíbil mluvčí PKS stavby.

Nová budova bude mít celkem 33 lůžek, z toho tři budou vyčleněna pro intermediální péči. Kapacita se tak zvětší oproti stávajícímu dětskému oddělení o pět lůžek. V pavilonu budou umístěny všechny odborné ambulance, bude zde také zázemí pro děti i doprovod.

Nemocnice očekává úspornější provoz. „Budova dětského oddělení je koncipovaná jako pasivní dům,“ upozorňuje náměstek Drdla na jednu z předností.