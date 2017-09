Rozbitá závora testuje poctivost řidičů, na parkovišti zaplatí polovina

Petr Coufal přivádí některé své zákazníky do rozpaků. Ti se rozhlížejí po jeho parkovišti v centru Jihlavy a přemýšlejí, jak se zachovat. Dát, či nedat desetikorunu? Na parkovišti je závora pouze na vjezdu. Na výjezdu je už měsíce zvednutá.

„Asi má pan majitel parkoviště rád lidi a nechává je tady zdarma. Já jsem tady minule platila a všimla jsem si, že ostatní odjížděli bez placení,“ usmála se ve čtvrtek ráno studentka, která tam zaparkovala vůz kategorie SUV. I další řidiči se vyjádřili ve smyslu, že šéf parkoviště tím asi dělá dobrý skutek.

Možná tomu tak trochu i je. Závora je dlouhodobě nahoře kvůli technické poruše. A Coufal přemýšlel o tom, že by proto plochu dočasně uzavřel. Nakonec to ale neudělal. I z obavy, že by pak někdo z naštvaných řidičů závoru zlomil a napáchal ještě víc škody.



Už to skončí, avizuje majitel. Závora má být funkční příští týden

Díky kamerám na parkovišti majitel ví, kolik řidičů mu platí a kolik naopak ujíždí.

„Mám to vysledované moc dobře. Padesát procent platí, padesát ne. Mám je zachycené, ale jelikož je problém na naší straně, tak je to o dobrovolnosti,“ řekl Coufal.

Podle něj ale nechtěný test poctivosti už od příštího týdne po dlouhých měsících skončí. Závora se opět začne spouštět dolů a zvedat jen po zaplacení.

Majitel uvažuje, že situace na vydlážděné ploše může něco napovídat o vyspělosti národa. A že na západ či na východ od našich hranic by to s procenty dobrovolně platících mohlo být jinak.

Na Coufalově parkovišti se neplatí nijak závratné sumy. První hodina stojí deset korun, další pak 15. O víkendech a po osmnácté hodině stojí hodina pětikorunu.

Mince do automatu tam naházela ve čtvrtek bez rozpaků třeba Dana Mutlová. „Přijde mi to samozřejmé, je to přece placené parkoviště. Někdo si dal tu práci a vybudoval ho. V zimě tady odhrnují sníh, starají se. Nevidím důvod, proč bych nezaplatila,“ pravila.

Řidiči zaregistrovali kamery a bojí se pokuty. Zbytečně

Během ranní hodiny ale bylo víc řidičů, kteří odjeli bez placení.

„Pro mě je otevřená závora znamením, že můžu jet. Majitel je asi nějaký dobromil. Ale kdyby tady byla výzva, že můžu dobrovolně přispět, tak bych tady desetikorunu nechal,“ uvedl jeden z neplatících řidičů. Prý si myslel, že parkoviště je města a to je v končící turistické sezoně vstřícnější k řidičům.

Řidička Klára Kopečková zase zaparkovala pod dohledem kamer vůz a vystoupila z něj s malým dítětem. „Já tady ráda parkuju. Vždy tady najdu místo a je to kousek od náměstí. Minule jsem zaplatila. Říkala jsem si, že je to tady asi otevřené kvůli okolním školám,“ uvedla.

Někteří další řidiči se svěřili, že raději zaplatí kvůli obavě, že by mohla přijít pokuta. Zaregistrovali totiž kamery na sloupech. Jeden z nich se dokonce marně snažil vecpat lístek do rozbité skříně před zvednutou závorou.

Porucha závory ji nenechala odjet. Strážníci ji pak odmontovali

Jiná řidička zase vjela na parkoviště opačným směrem, kde se má správně vyjíždět a je tam zvednutá závora. Naštěstí se s nikým nesrazila. Pak to vysvětlovala tím, že jednou byla na tomto parkovišti „uvězněná“ poté, co se s přáteli vracela z divadla a nešla zvednout závora. Majiteli parkoviště se nedovolala, a tak přivolala strážníky. Ti pak závoru odmontovali a vozy nechali odjet. Od té doby tam prý nevjíždí, když jsou „klacky“ dole.

„Já tu někdy zaplatím. Ale když zde zastavím jen na chvilku, tak neplatím. Ten pan majitel asi dělá dobrý skutek. Až to bude funkční, peníze zase dám,“ řekl parkující penzista.

Vedle něj stál starší manželský pár, jenž se právě snažil nezvyklý režim na ploše pochopit. Muž a žena nakonec odjeli bez placení.

Problémy s parkovacím systémem byly na této ploše také loni. Čtvrt roku tam byly zvednuté dokonce obě závory. A bylo plno.

Naopak v době, kdy se parkoviště poprvé zpoplatnilo, na něm dlouho bývalo téměř prázdno. Do roku 2012 zde byla volně přístupná městská plocha s udusanou hlínou a mnoha výmoly. V řadách aut se tam hledalo volné místo jen složitě.

Pak pozemek koupil Coufal a nechal na něm vydláždit moderní osvětlené parkoviště se závorami a šedesáti místy. Jeho vybudování stálo téměř pět milionů korun.