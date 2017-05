Jedni chtějí Andulu zbourat, jiní by z ní jen nechali otryskat mech

Ozvali se ti, kteří by chtěli Andulu zbourat. A proč to načasování? Radnice se chystá letos náměstí revitalizovat.

„A dělá to bez veřejné diskuze. Vedení města s lidmi otevřeně nekomunikuje. Důvod, proč jsem ukázal zrovna na Andulu, je prostý: je to vrcholek ledovce, který je nejvíc vidět. Je to lehce uchopitelné, srozumitelné téma pro rozpoutání širší debaty,“ uvedl tamní rodák Jan Švaříček.

Je mu třiatřicet. Kromě let, které strávil na vysoké škole a krátce po ní v Brně, žije v Budějovicích a nic na tom neplánuje měnit. Oceňuje hlavně tamní spolkový život, sám je starosta Sokola.

„Proto mi není jedno, jak město vypadá. Štve mě nekoncepčnost. Revitalizace veřejných prostor v Budějovicích na sebe nenavazují. Jakmile jsou peníze, něco se spraví, ale nemá to žádnou společnou myšlenku,“ myslí si Švaříček.

Jako příklad zmínil veřejné osvětlení: „Instaluje se takové, jaké zrovna někoho napadne, takže nevíme, jestli chceme mít historizující podobu centra nebo jakou vůbec. Udělá se dětské hřiště, když se ví, že stejným územím má vést v budoucnu cyklostezka. A na hlavním náměstí, kde se jako občané máme scházet, trčí do prostoru socialistická socha před dominantou, zámkem ze 17. století.“

On sám by byl pro zbourání sochy a vytvoření upomínky na padlé spoluobčany jinde a jinou formou. Méně okázalou.

Relikt socialismu

Jeho názory sdílí nejhlasitější kritik vedení města, opoziční zastupitel Petr Stejskal. „Podle mě je památník obyčejný relikt socialismu. Prostě Andula. Budějovice jsou spíš levicové, je to vidět i na radniční koalici, podporované komunisty, prohlasují si, co chtějí. Na místě památníku bylo něco jiného, co mu muselo ustoupit. To je můj úhel pohledu,“ prohlásil Stejskal.

Doplnil, že nemá nic proti tomu uctít statečné lidi, kteří padli ve válkách, ovšem volil by méně nákladný a okázalý obelisk.

Stejskal, stejně jako Švaříček, kritizuje fakt, že nebývají veřejné diskuze s občany o plánovaných revitalizacích městských veřejných prostor, kde by zájemci dopředu viděli vizualizace a plány.

„Ve zpravodaji vyšel obrázek plánované podoby náměstí Míru, ze kterého normální člověk nic nepozná. Je to z výšky, neurčité. Přitom si radnice vezme vysoký úvěr, ale lidi vlastně dopředu nevědí na co,“ přidal další výtku Stejskal.

Místostarosta Jan Kocáb neví, co s památníkem dělat zrovna nyní. „Ještě se tím tématem budeme ve vedení města zabývat, něco s ním uděláme. Zároveň jsme si na radě říkali, že Andulu necháme očistit od mechu, otryskat,“ řekl Kocáb. „Andula, o té se teď mluví. Někomu se líbí, někomu ne,“ podotkl.

Okolí památníku se rekonstrukce netýká

Osobně není pro zbourání, je to podle něj doklad minulosti a tak by se to mělo brát. Konkrétně prostor na náměstí Míru, kde stojí kritizovaný památník, není podle místostarosty předmětem blížící se revitalizace, ta už je projektově zpracovaná, dokončuje se výběrové řízení na zhotovitele.

„V tuto chvíli už není k čemu vést veřejnou diskuzi v rámci toho, jak má náměstí Míru vypadat, když jsme před začátkem prací. Aktuálně vlastně obecně není k čemu svolávat veřejnou besedu. Protože centrum města je zrevitalizované. Například k opravě sousedního náměstí ČSA mám kladné ohlasy,“ zdůraznil Kocáb.

Náměstí Míru a malé části některých přiléhajících ulic se budou opravovat letos, je možné, že se práce rozloží do dvou let. Projektová cena je 40 milionů. Kocáb řekl, že soutěž s ní ještě určitě zahýbe, předpokládá, že směrem dolů.

Město si rozhodnutím zastupitelstva chystá vzít úvěr 70 milionů, z něj se pokryjí náklady na revitalizaci náměstí Míru a další etapu rekonstrukce kulturního domu Beseda.

Zapomíná se na činy padlých

Místostarosta si přeje, aby Andula zůstala na svém místě. „Připomíná lidi, kteří padli za naši svobodu. Dlouho žijeme v míru, mnoho občanů přestává vnímat hloubku činů těchto obětí. Už teď, když je u Anduly veřejné shromáždění k nějakému svátu, přijde málokdo. A já neříkám, že mají přijít kvůli nám, řečníkům. Spíš mě mrzí, že to v lidech už nic moc nevzbuzuje, podstata toho, proč se v určitý den u památníku sejít. Když bychom ho například umístili někam do parku, nepřišel by tam už vůbec nikdo,“ je přesvědčený Jan Kocáb.

„Argument, že přece musíme vzdát úctu spoluobčanům padlým ve válkách, má jistě morální apel, zní to tak hezky a mile, ale podle mě je to v tomto konkrétním případě demagogie,“ opáčil zastupitel Petr Stejskal.

Jan Švaříček trvá na svém. „Nejsem umanutý bourač Anduly. Chci ale, aby se věci v Budějovicích diskutovaly. Když mě při veřejné diskuzi většina přesvědčí, že má smysl socialistický památník u barokního zámku zachovat, podřídím se.“

Stejný pomník měli mít i v Jaroměřicích. Architekti z Prahy tam v druhé polovině 80. let přijeli a předvedli malý model. Na stavebním úřadě dlouho záměrně protahovali vyřízení stavby, nechtělo se jim do toho, všechno drhlo na hledání místa, kam pomník umístit. Až přišel listopad 1989 a s ním jiné starosti.