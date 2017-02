S opravou loveckého zámku pomůžou peníze za natáčení četníků

Zámek a ves Lesní Hluboká lze najít nedaleko dálnice D1 a Velké Bíteše. Památka nejdřív patřila Lesům České republiky a pomalu chátrala. A protože tam Česká televize natáčela poměrně dlouho, platila nájem nejprve Lesům a později už řádu.

Benediktini na zámku letos chystají opravy střech, komínů i okapů. „Připravujeme také statické zajištění a elektrifikaci kaple, tedy pokud to vyjde. Také obnovu plotu a fasády,“ popsal bratr Naum Vraspír z benediktinské komunity.

Jedním z finančních zdrojů na opravy budou podle něj i peníze od filmařů. Zámek s parkem pochází z roku 1770, býval sídlem rajhradských opatů. Později byla naproti němu postavena kaple svaté Anny, která se v televizním seriálu taky často objevuje. V obci prý krátce pobýval i Jan Amos Komenský v roce 1621.

Filmaři před natáčením vymýtili keře, opravili okna

Název vesnice se vztahuje k její dávné poloze „hluboko v lesích“. Dnes je u zámku slyšet provoz z blízké dálnice.

Benediktini dostali v roce 2015 zámek zpět i s přilehlými lesy. „Náš hajný už tam sídlí v obyvatelné části areálu zámku,“ potvrdil Naum Vraspír.

Devět křížů ničí hniloba, nové budou z modřínu Ve znaku má vesnice Lesní Hluboké devět křížů. A to na paměť obětí krvavé svatby z roku 1540. Blízko obce u lesa vedle silnice opravdu stojí devět dřevěných křížů. Nacházejí se nedaleko známého dálničního odpočívadla.

I tyto kříže budou ve správě benediktinů, jejich letošní opravu ale ještě zajistí obec. Některé z nich už jsou totiž poškozené hnilobou. „Máme připravené nové z modřínového dřeva. Už nám tady tři čtvrtě roku schnou. Chceme to už dotáhnout do konce. Historii ctíme a neřešíme, komu kříže momentálně patří,“ uvedl starosta Vladimír Ryšánek.

Podle legendy šlo v temném příběhu o lásku a žárlivost. Mladík se tehdy zamiloval do dcery sedláka. Dívka mu slíbila věrnost, ale nakonec měla svatbu s jiným. Zhrzený milenec to zjistil až ve svatební den. S komplicem zúčtovali s dívkou i jejím novomanželem. Zahynulo i pět dalších lidí. Pak muž obrátil zbraň proti svému pomocníkovi a nakonec se sám zabil.

Starosta obce Lesní Hluboké Vladimír Ryšánek vzpomíná, že předtím tam bydlel poslední lesník do devadesátých let.

„Snažil se to udržovat, aby to bylo obyvatelné,“ popsal. Lesní správa tam měla od padesátých let techniku i svoje hajné. O zahradu se však moc nepečovalo a zmizel z ní i zámecký altánek. Později byl areál několik let prázdný.

Starosta věří, že se zámek podaří uvést do dřívějšího stavu. Už je na to podle jeho mínění nejvyšší čas. Vladimír Ryšánek už dříve posílal fotky zámku politikům do Prahy, aby památku nenechali zničit. Významnější odezvy se ale nedočkal.

Naopak oceňuje, jak filmaři před natáčením zámku pomohli. „Spravili tam spoustu věcí, třeba rozbitá okna, nebo když někam zatékalo. Vymýtili keře, aby se tam dalo chodit. Udělali hodně práce. Kdybyste to viděl předtím, tak byste řekl, že to ani není možné. Vždyť tady strávili s přestávkami skoro tři roky,“ popsal starosta Ryšánek. Když ještě zámek patřil Lesům, opravila se tam střecha kaple a uchycení zvonu.

Benediktini zámek loni otevřeli v adventním čase, když ve vsi rozsvěceli stromek.