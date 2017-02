V Jihlavě slouží onkologické centrum, řada pacientů však jezdí do Brna

Tisíce pacientů z Vysočiny loni využily péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. A to i přes to, že v Jihlavě funguje už několik let Komplexní onkologické centrum. Lékaři si to vysvětlují lepším dopravním spojením částí Vysočiny na Brno i historickým spádem lékařské péče.