Otužilcům hasiči vyřezali „bazén“, vlezla do něj i desetiletá školačka

Nejmladší účastnicí Tříkrálového koupání otužilců v Hrotovicích byla teprve desetiletá Veronika Sýkorová. K otužování ji přivedl před třemi lety její děda. Ten se také koupal. „Bylo to dobrý. Nejhorší je tam vlézt. Pak udělat pár temp ve vodě, to už je jednoduché,“ říkala školačka.



Po koupání si hned prohřívala tělo proběhnutím po ledu na hladině rybníka, a pak již spěchala do stanu na břehu - ohřát se a převléct. Pochvalovala si, jak mají v Hrotovicích vyřešen vlez do vody: „Super vstup po žebříku!“

Na dotaz, zda jí otužování pomáhá třeba v tom, že se jí nechytají bacily při chřipkových epidemiích, Veronika odpovídá: „Chřipku jsem naštěstí v životě neměla. Od minulé zimy jsem nebyla ani jednou nemocná, mám štěstí.“

„Jenže, když vás někdo oprská třeba v nějakém dopravním prostředku, tak se bacilům nevyhnete,“ poznamenal k tomuto tématu Zdeněk Mikoláš z třebíčského Klubu ledních medvědů. Podle něj má otužování největší přínos pro srdeční činnost a krevní oběh.

Do studené sprchy bych z vyhřáté postele nevlezl, říká otužilec

S plaváním v chladné vodě v rybníce je podle Mikoláše vhodné začít na konci léta. Tehdy se má chodit plavat denně, dokud teplota vody neklesne pod 12 stupňů Celsia. Pak se frekvence otužování snižuje na třikrát týdně a do ledové vody s teplotou od 0 do 4 stupňů Celsia se už chodí dvakrát týdně. Samozřejmě, člověk na to musí být fit. Nesmí mít nějakou srdeční chorobu.

„Rozhodně doporučuju začít v přírodě. Že bych se otužoval tak, že ráno vlezu do studené sprchy z vyhřáté postele, to si nedovedu představit,“ pravil Mikoláš.

Otužilce sledovaly z břehu Dolního rybníka stovky lidí. V Hrotovicích jde o pravidelnou každoroční akci, přišli na ni i Tři králové. Aby akce mohla proběhnout, museli hasiči rozřezat motorovými pilami led. Vytvořili tak vlastně ledový „bazén“.

Zdeněk Mikoláš diváky seznámil s otužováním. Sám stál venku jen v červených trenýrkách, svlečený do půl těla. „Říká se, že když se oblékáte do zimy, potřebujete víc vrstev. Tak to jsem zvědavý, kolik těch vrstev na sobě má dneska pan Mikoláš? Zdeňku, nemáš pod tím ještě nějaké teplé prádlo?“ vtipkoval moderátor akce Dušan Binka.

Mráz je lepší než bláto

Otužilec Mikoláš se jen usmíval. Dodal, že podmínky na koupání jsou výborné. „Jsme rádi, že je takovéto počasí. Rozhodně je to lepší, než když je bláto, jako to bývalo v minulých letech. Pokud je sníh, je otužování hned lepší zážitek,“ řekl předseda třebíčského Klubu ledních medvědů.

Nestěžoval si ani další z účastníků, Karel Kisler. „Chodíme se otužovat pravidelně, tak jsem se těšil. Akorát ta zima venku byla dneska trochu větší. Voda má ale už v této době stejnou teplotu, dá se říct, furt. Tak je pak skoro jedno, jestli jdeme do řeky, nebo sem,“ uvedl.

I o diváky na břehu bylo postaráno. „Mně se líbí, že řada z vás jistí otužilce od svařáku a grogu,“ pravil moderátor Dušan Binka k lidem u rybníka.