Hraběnčiny zahrady se na víkend otevřou veřejnosti. Vonět budou barokem

Stalo se oblíbenou tradicí, že rodina Kinských každý rok na jaře na jeden víkend zpřístupní soukromé zahrady svého zámku ve Žďáře nad Sázavou. Tentokrát paní Thamara Kinsky přivítá návštěvníky v sobotu 27. května v 10 hodin.



Letošní program v duchu baroka bude nabitý až do nedělního večera. A Kinští pozvali také zajímavé osobnosti.

Na co se těšit Barokní průvod (sobota v 11, 14 a 16 hodin) - barokní umění pohledem člověka 21. století Jarmark (sobota 10 - 18 hodin, neděle 9 - 16 hodin) Komentované prohlídky zahrad (sobota i neděle 14.30 a 16.30) Workshopy - výroba doplňků, květinové aranžmá, taneční dílna Barokní detektivka - hra pro děti po oba dny Projížďky na loďkách po rybníku Jedlá zahrada - pochoutky z rostlin v kavárně Soukromé zahrady rodiny Kinských budou otevřeny 27. a 28. května od 10 do 18 hodin.

„V zámeckých konírnách zatančí bývalá umělkyně Národního divadla Andrea Miltnerová, možnou podobu barokní zahrady představí designér Ferdinand Leffler a svoje umění předvede mistr světa v historickém šermu Jiří Kadeřábek,“ uvedla marketingová ředitelka zámku Lucie Herberová.

„Celým programem se bude prolínat barokní ornament. V průvodu se lidé setkají s malíři, divadelníky, hudebníky, tanečníky, zahradníky, architekty nebo šermíři,“ prozradila Herberová.

Novinkou bude také projížďka na lodičkách po hladině Konventského rybníka, pro děti bude připravena detektivní hra, hledat budou ztracenou sochu.

Zahradníci měli na jaře ještě více práce než jindy. „Letos byly zahrady zasaženy drsnou zimou. Hlavně rododendrony, skalka a levandule. Kromě toho jsme měli po zimě málo času dát všechno do pořádku,“ pověděla Thamara Kinsky, která od jara do podzimu žije na žďárském zámku a na zimu odjíždí do Francie.

Často sama přikládá ruku k dílu, a jak říkává, do zahrady nikdy nevchází bez nůžek. „Šeříky, rododendrony, klematis a také moje pýcha a potěšení - kalina japonská - by měly být v plném květu,“ zve hraběnka do zahrad. Sama se prý nejvíc těší na komentovanou prohlídku s botaničkou.

Pestrý program skončí v neděli v 18 hodin. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na restaurování sochy Panny Marie Studniční.