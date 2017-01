Přibyslav získala své Rudolfinum, škola má stejné zvukové parametry

Od počátku ledna dochází děti v Přibyslavi do nové základní umělecké školy. Je umístěna v areálu školy základní, v patře nad jídelnou.

„Na výuku mohou přijít ze školy v bačkorách suchou nohou,“ pochvaluje si ředitel Základní umělecké školy Jana Václava Stamice v Havlíčkově Brodě Jindřich Macek. ZUŠ v Přibyslavi je už roky její pobočkou.



Propojení se základní školou je ale jen první z mnoha výhod nového sídla hudební školy. Tou nejpodstatnější je špičkové a pro potřeby umělecké školy naprosto ojedinělé zvukové přizpůsobení prostor.

Třídy jsou speciálně odhlučněny tím nejmodernější možným způsobem. „Byla použita stejná technologie jako třeba v pražském Rudolfinu,“ vyzdvihuje Macek.

Navíc, každá třída má izolace jiné - podle toho, na jaké nástroje se v ní učí. „Jinak je odhlučněna třída, ve které se hraje na klavír, jinak třída pro výuku houslí. A dokonce jsme šli tak daleko, že mají rozdílnou izolaci i třídy, kde je klavírní křídlo a kde je pianino,“ líčí ředitel umělecké školy.

Starší křídla jsou kvalitnější než nová plná čínských dílů

Mimochodem, umělecká škola do tříd rozmístila pět klavírních křídel z počátku minulého století. Všechna prošla nákladnou statisícovou generální opravou. „Jsou to cenné a dost možná kvalitnější nástroje, než nově koupené plné čínských dílů,“ zmínil Macek.

Špičkovou akustiku, že by se v něm mohlo nahrávat, podle něho má pak malý koncertní sál. Na vystoupení tam může přijít až šedesát posluchačů. Tento sál při tom v původním projektu ani nebyl, podařilo se ale pro něj najít místo.

Nové sídlo pro základní uměleckou školu nechala radnice vybudovat v loňském roce jako poslední díl do skládačky obří rekonstrukce základní školy. „Práce začaly v červenci, před Vánoci jsme kolaudovali. Úpravy prostor, jež dříve využívala školní družina, přišly na 11 milionů korun. V této sumě je ale i rekonstrukce školní jídelny, která je pod novými třídami,“ prozradil přibyslavský starosta Martin Kamarád. Náklady platilo město ze svého rozpočtu, nepotřebovalo ani žádné dotace.

Základní umělecká škola dostala osm nových tříd včetně jedné velké na výuku hudební nauky, koncertní sál i zázemí pro učitele. Celá rekonstrukce byla podřízena tomu, aby byl interiér co nejvíce funkční a co nejvíce korespondoval s výukou hudby. „Není možná tak esteticky výjimečný, za to jsme chtěli, aby prostory byly co nejvíce funkční,“ řekl starosta.

Škola uvažuje o navýšení své kapacity. Je plně vytížená

Pobočka havlíčkobrodské základní umělecké školy v Přibyslavi působí od roku 1984. Nejprve byla umístěna v jiných prostorách základní školy. Po pár letech se to ale ukázalo jako nevyhovující a stěhovala se. Sídlo našla v domě v Husově ulici. V posledních letech jí ale tyto prostory začaly být příliš těsné.

„Uvažovalo se o stěhování do Kurfürstova domu, kde je dnes infocentrum, i o Starém špitálu, který nakonec slouží ke kulturním a společenským akcím. Ve hře byl i dům na náměstí naproti radnici. Nakonec vyšla ta nejlepší možná varianta,“ pochvaluje si Jindřich Macek.

Přibyslavskou uměleckou školu navštěvuje celkem 110 dětí. Učí se tu na klavír, housle, dechové nástroje, kytaru, akordeon a zpěv. Její kapacita je stoprocentně naplněna. „Uvažujeme, že bychom po zapsání nových prostor do rejstříku škol zažádali o navýšení kapacity,“ dodal ředitel školy.

Děti se v nových třídách učí od počátku ledna. Veřejnosti chce škola své nové sídlo ukázat v pátek 27. ledna. Od půl třetí se uskuteční den otevřených dveří s ukázkami výuky v jednotlivých třídách. Od 16 hodin je pak v plánu slavnostní otevření a první vystoupení v novém koncertním sále.