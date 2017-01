VIDEO: Ledový monument u Jihlavy má letos rekordní rozměry a večer svítí

„Úplně mě to zaskočilo. Hlavně o víkendech tu jsou desítky lidí. A někteří třeba přijedou i z města taxíkem, podívají se, nafotí a zas odjedou,“ vypráví Lukáš Rychtecký. „To nikdy nebývalo,“ kroutí hlavou.



Už zhruba deset let vždy v zimě na svém pozemku vytváří ledový monument. Nejprve na zahradě za domem, poslední roky už všem dobře na očích.

Letos se díky silným a dlouhotrvajícím mrazům podařilo „krápník“ vyhnat do rekordní výšky.

„Ještě nikdy tak velký nebyl. Ještě jsem ho neměřil, teprve se na to chystám, ale odhadem může mít tak sedm osm metrů,“ usmívá se Rychtecký.

Tvar určuje sama příroda. Majitel pozemku jí vždy pomůže dotažením vody, kterou nechá svévolně odkapávat. Občas pomůže naskládáním větví a klestí, či pootočením „sprchy“ na okolní keře.

„Je to přepad ze studně, který by stejně jinak odtekl do potoka. Takhle má aspoň trochu využití. Nic mě to nestojí a je to zábava,“ říká Lukáš Rychtecký. „Jen to kolem něj trochu klouže,“ dodává se smíchem.

Aby byl monument ještě zajímavější, zamrazí do něho autor i osvětlení. Po setmění pak začíná ta pravá podívaná. Krápník hraje barvami a vytváří jedinečnou ledovou lampu.

„Lukáš to už dělá řadu let a vždy to přiláká spoustu lidí. S osvětlením to dostává nový rozměr. Je to taková naše hybrálecká turistická atrakce,“ směje se i starosta obce Antonín Pokorný.

Na atrakci, pokud tomu bude příroda přát, se budou moci lidé jezdit do Hybrálce dívat každou zimu. Lukáš Rychtecký hodlá tvořit i nadále. Je zvědav, zda ještě někdy letošní rekordní útvar překoná.