Kam pojede říšský protektor? Zprávy o Heydrichovi byly v tajné schránce

Je to moje dítě, zalhala gestapu o Ludmilce sousedka Ludmila Soukupová drží svou dcerku v náručí. Té dívence tehdy byly čtyři roky. Dnes už je to paní na prahu osmdesátky, která si maminku pamatuje pouze útržkovitě. Jak už to však u nejstarších dětských vzpomínek bývá, silné momenty utkví. Jmenuje se Ludmila Kovářů a je dcerou Ludmily Soukupové, rozené Kovárníkové. Žije v Jihlavě. „Maminka má v současnosti bohužel už takové zdravotní potíže, že mohu pouze přetlumočit, co od ní vím a dobře si pamatuji,“ říká syn Zbyněk Kovářů. Malá Ludmilka pobývala v roce 1942 s maminkou Ludmilou a tetou Marií v bytě v pražské Magdeburské ulici, kde měli tajnou schránku na informace o Heydrichovi. Tou dobou už byl její otec v koncentračním táboře za sabotáže. „Maminka si celý život pamatovala okamžik, kdy se v tom bytě objevilo gestapo. Běhala venku a gestapo se zeptalo - čí je to dítě? Nějaká paní ji chytla za ruku a řekla: ‚Moje.‘ Ta paní nebyla její matka a zachránila jí tak zřejmě život,“ vypráví Zbyněk Kovářů. Jak zjistila Pavlína Sovková z Ohrazenice, onou ženou byla známá, taktéž rodačka z Ohrazenice, která žila v Praze naproti přes ulici. O pár dní později informovala otce obou sester, Antonína Kovárníka, aby si z Ohrazenice přijel pro malou Ludmilku do Prahy. Příbuzní ji pak ve vsi ukrývali. Do Ohrazenice přijelo gestapo a pátralo po příbuzných Marie a Ludmily. „Bratr a rodiče sester Kovárníkových byli ušetřeni přízní osudu. Podle vzpomínek pamětníků měli zkomolené jméno v dokladech z Kovárník na Kovářník. Po kontrole dokladů a zjištění, že jméno nesouhlasí, gestapo z Ohrazenice odjelo a do konce války se neukázalo,“ uvádí Sovková. Tatínek malé Ludmilky Soukupové, který pocházel z Klatov, se měl podle některých pramenů v roce 1942 vrátit do Prahy a hledat svou ženu a dceru. Byl však znovu zatčen a o rok později zemřel v koncentračním táboře. Děvčátko si po válce adoptovali manželé Dvořákovi z Třebíče. Bydleli ve výrazné vile ve stráni u silnice nedaleko železničního mostu v Libušině údolí. Ludmila se v dospělosti vdala a přestěhovala do Jihlavy. Dlouhé roky pracovala jako ekonomka v domě dětí a mládeže. Z jejího manželství vzešli dva synové. „Dodnes si pamatuju, jak jsem jezdil za babičkou do Třebíče a v tom domě si hrál na terasovité zahrádce,“ vzpomíná Zbyněk Kovářů.