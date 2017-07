Mig od Jilemu dřív stával před školou, vtipálci už ho zkoušeli prodat

Původně do roku 2008 poutal mig pozornost k autobazaru, nyní k agrobazaru. Tu a tam zastaví rodina a vyfotí si ho. Občas nějaký nadšenec do vojenské techniky přihodí zmínku o letounu z Jilemu s fotkou do internetových diskusí.



Kde se tam vojenský stroj vzal? Komu patří? A uměl by se ještě dostat do vzduchu?

„Neuměl. Je to už jen atraktivní skořápka, která je vyrobená tak dobře, že odolává povětrnostním vlivům. Všechna důležitá zařízení jsou demontovaná,“ říká jeho majitel, Petr Pokorný z České Olešné.

Letadlo koupil v první polovině 90. let ve Velké Losenici na Žďársku, kde od roku 1984 zdobilo prostranství u základní školy.

„Tenkrát byla doba, kdy se toho na řadě míst zbavovali jako nechtěného reliktu socialismu. Já letadla miluju, proto jsem si ho za několik desítek tisíc korun odkoupil,“ vzpomíná Pokorný. Sehnal tak osm různých letounů, jeden je v leteckém muzeu v Deštné u Červené Lhoty.

Na počátku 80. let armáda vyřazovala letouny MiG-15 z výzbroje. „Pak byly vidět u škol, děcka je dostávala třeba za vítězství ve sběru,“ zjistil Petr Pokorný.

Místo po letounu v Losenici je stále prázdné

Současný starosta Velké Losenice Miloslav Černý si na „toho jejich miga“ dobře vzpomíná. „V roce 1981 se u nás dostavěla nová základní škola. Brzy potom se před ni umístilo letadlo. Po revoluci jsem byl ve skupině místních, kteří iniciovali, aby se odvezlo pryč. Symbolizovalo pro nás sílu komunistické moci. Našli se ale spoluobčané, které prodej naštval, do dneška na letadlo vzpomínají,“ podotkl Černý s tím, že netušil, že skončilo zrovna v Jilemu.

Mig-15 u Jilemu Vyroben byl v Aero Vodochody v roce 1956. Dosahoval maximální rychlosti 1 076 km za hodinu.

Sloužil u 2. školního pluku v Čáslavi, od r. 1957 v Chrudimi. Koncem 60. let byl letoun přestavěn na verzi MiG-15bisSBa a převelen do Hradce Králové, kde sloužil až do roku 1983.

MiG-15 byl stíhací letoun ruských konstruktérů Mikojana a Gureviče. Zdroj: valka.cz

Shodou okolností letos, tolik let po prodeji, ve Velké Losenici plánují konečně zaplnit uprázdněný podstavec u školy. „Akademická sochařka Monika Vosyková ze Žďáru nad Sázavou nám zhotoví výtvarné dílo,“ prozradil starosta.

Petr Pokorný se při koupi letounu od Losenických dozvěděl, že k nim doputoval zřejmě z náměšťského letiště, kam zase mělo být krátce předtím dovezeno z Hradce Králové. V té době na letišti v Náměšti pracoval Bedřich Lokaj, pozdější hlavní inženýr, tedy šéf údržby letounů.

„Pamatuju si, že se u nás kolem roku 1984 objevily dva MiG-15. Jeden zrasovali při výcviku hasiči. Ten druhý se pak někam odvezl, takže je možné, že zrovna do Velké Losenice,“ nevyloučil.

Vtipálci se jeho letadlo pokusili prodat přes inzerát

Pokorný říká, že je se současným majitelem agrobazaru v Jilemu domluvený, že tam zatím letoun může mít, jak dlouho chce. V minulosti už se setkal s tím, že ze stroje nenechavci očesávali drobné součásti, které šly rychle odmontovat.

Že by se někdo pokusil ukrást celé letadlo, se nebojí. Zloděj by potřeboval jeřáb, jenž by u hlavní silnice vzbudil pozornost. Souprava by se navíc zarazila u prvního mostu.

Nehledě na to, že v komunitě nadšenců do letecké techniky by se rychle rozkřiklo, že se někde objevil nový kousek.

„Nedávno jeden zoufalec zkusil můj mig z Jilemu prodat na Bazoši. Do dvou dní jsem měl telefonáty od lidí, kteří tomu rozumějí. Upozornili mě, co se děje,“ přidal perličku Pokorný.