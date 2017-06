V makovici na střeše kostela ležely cenné dokumenty skoro dvě století

Věž je nyní celá zahalena lešením, báň stavbaři sňali s pomocí autojeřábu. „Vyměňujeme krytinu, poškozené dřevěné prvky a nakonec budeme dělat fasádu průčelí,“ informoval farář Miroslav Kazík.

Zásadní oprava si vyžádá náklady ve výši zhruba 2,2 milionu korun, farnosti s pokrytím pomůže městys Nové Veselí i okolní obce, které pod farnost spadají, a také kraj.

Jde o největší zásah minimálně za poslední půlstoletí. „Od roku 1959 se na kostele žádné větší věci nedělaly, pouze natírání plechů nebo výměna uhnilých částí a podobné nutné opravy při zatékání,“ popisuje farář.

Právě k roku 1959 se datuje poslední zápis, který místní uložili do makovice na věži ke čtyřem předchozím zmínkám a dobovým platidlům.

Vše, co se v makovici našlo, farnost vystaví veřejnosti

„Podle záznamů se tehdy měnily plechy na kostelní lodi, při té příležitosti zřejmě otevřeli i makovici na věži. Nejstarší dokumenty jsou z roku 1833,“ prozradil starosta městyse Zdeněk Křivánek.

Díky generální opravě věže budou mít místní i zájemci o historii jedinečnou příležitost k prohlídce všech uložených dokumentů. „Všechno, co jsme v makovici našli, bude vystaveno,“ potvrdil starosta Křivánek.

Výstava Poselství z věže začne v sobotu. Konat se bude od 14 do 19 hodin. V neděli ji pak návštěvníci zhlédnou od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin a v pondělí mezi 9. a 16. hodinou v předsálí obřadní síně na radnici.

Dokumenty zatím mají historici a archiváři. Pro laiky připravují překlad či opis některých dokumentů.

Pro budoucí generace zmíní úspěchy veselských házenkářů

A co Novoveselští přidají do makovice léta Páně 2017? „Uložíme tam aktuální zprávy. Budou tam určitě také zmíněny úspěchy házenkářů a život v městysi,“ přiblížil starosta.

Právě na házenkáře jsou místní pyšní, zachránili se ve své premiérové sezoně v extralize, navíc mladší dorostenci se letos stali mistry republiky a také vítězi Česko-Slovenského poháru, starší dorostenci skončili druzí.

Budoucím generacím však může nechat vzkaz kdokoliv z místních. „Mohou zapsat vzkaz nebo se podepsat do zápisníku, který potom také umístíme do věže,“ poznamenal starosta Křivánek.

Nejvíc práce teď mají tesaři a klempíři, ve středu už začali věž pokrývat měděným plechem. Opravená báň by měla být vyzdvižena za tři až čtyři týdny. Veškeré práce skončí podle faráře Kazíka nejpozději v říjnu.