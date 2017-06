Druhý rok nás odříznou od města, zoufají si obyvatelé ledečské Zoufalky

„To zas bude něco,“ kroutí hlavou pan Jaroslav ze Zoufalky, která leží na východním okraji Ledče nad Sázavou. Od města ji odděluje železniční trať, pod níž vede silniční podjezd.

S nelibostí nesl už loňské uzavření příjezdu do Ledče. A ještě víc se mu nelíbí to chystané letošní. Ačkoliv to za normálních okolností má do centra města jen pár stovek metrů, po oficiální objížďce by musel ujet 17 kilometrů.



„Odříznou nás tady jeden rok na tři měsíce a to samé se má opakovat i letos? Proboha, proč to nešlo opravit všechno najednou? Vždyť není možné jednu městskou část od zbytku na čtvrt roku úplně odříznout,“ stěžuje si.

Jeho slova jsou však marná. O loňskou výměnu železničního mostu nad silnicí druhé třídy číslo 150 se starala Správa železniční dopravní cesty. Letos je zase investorem Kraj Vysočina, práce bude provádět jeho správa a údržba silnic.

Nešlo to dělat najednou, bylo potřeba bezprašné prostředí

SŽDC měla peníze na výměnu mostní konstrukce jen v loňském roce, kraj se do díla kvůli majetkoprávní přípravě může pustit až letos. Ale ani kdyby se oba investoři domluvili a setkali v jednom roce, nešlo by obě opravy spojit.

Po loňské opravě železničního mostu bude letos uzavírka kvůli rekonstrukci silnice pod ním.

„Pro umístění kovové konstrukce mostu bylo bezpodmínečně nutné bezprašné prostředí a zároveň prostor pod mostem nebylo z hlediska bezpečnosti práce možné užívat během jeho výstavby,“ vysvětlil už dříve vedoucí odboru samosprávy ledečské radnice Jan Čepa.

Loňské položení nového mostu umožní úzkou silnici procházející pod ním rozšířit. A to bude hlavní úkol krajských silničářů na letošek. „Rozšířeny budou jízdní pruhy, trochu narovnána ostrá zatáčka, zlepšeny budou rozhledové poměry. Zároveň bude vozovka více zahloubena, aby se zvýšila podjezdová výška,“ popsala mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Přestavba se bude týkat úseku dlouhého 204 metrů. Její součástí bude i odvodnění, terénní úpravy, výsadba zeleně, instalace značení i bezpečnostních prvků a také rekonstrukce dvou propustků. Práce budou stát zhruba 13,5 milionu korun.

Druhá uzavírka potrvá čtvrt roku, zřejmě do konce října

Zatím však není jisté, kdy přesně rekonstrukce a s ní spojená uzavírka úseku začne. Původně se tak mělo stát už na přelomu května a června, zahájení ale bylo odloženo. „Z důvodů úmrtí jednoho z účastníků se protáhlo správní řízení na povolení této stavby,“ píše na webových stránkách města Jana Merunková z odboru samosprávy.

Za další důvod označuje probíhající rekonstrukci silnice mezi nedalekým Ostrovem a Opatovicemi. Objížďka vede právě po silnici II/150. Práce mezi oběma obcemi skončí do konce července, teprve pak bude možné hlavní silnici uzavřít.



A Jitka Svatošová zmiňuje zdržení z důvodu složité projektové přípravy. „Bylo třeba splnit požadavek na změnu polohy šachet z důvodu obavy ovlivnění základové spáry nového mostu,“ uvedla.

Během opravy bude příjezdová cesta do Ledče pod železničním mostem zcela uzavřena. Uzavírka by měla trvat nejvýše tři měsíce, tedy maximálně do konce října. „Vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby,“ konstatovala Svatošová.

Z polní cesty vyhnal řidiče zákaz vjezdu. Bude se to opakovat?

Kudy objížďka povede, ještě nebylo stanoveno. Je ale více než pravděpodobné, že to bude po stejné trase, kudy vedla už při loňské uzavírce. Osobní auta a autobusy jezdily přes Pavlov, Opatovice, Vlkanov a Hradec. Nákladní vozy musely po širších silnicích až přes Habry.

Mnoho znalých řidičů si však dlouhou objízdnou trasu zkracovalo po polní cestě mezi Ostrovem a Hradcem. A to tak vehementně, až ji musela ledečská radnice osadit zákazovou značkou. Dodatková tabulka umožňovala průjezd pouze obyvatelům nejbližších obcí.

„Je možné, že to letos dopadne stejně. Až ta situace, že tam budou znovu jezdit stovky vozidel denně, nastane, budeme to řešit,“ vzkázal ledečský starosta Zdeněk Tůma. Celoročně na polní cestě zákaz vjezdu není, kromě zemědělců nemají řidiči důvod po ní jezdit.