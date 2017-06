Opilec na cestě vsí vyhrožoval ženě, pak pokálel a zdemoloval záchytku

Incident při tom začal docela nevinně. Sedmatřicetiletý muž si ve značně podnapilém stavu vykračoval vesnicí na Telčsku. Když procházel kolem jednoho z domů, začal přes plot nadávat ženě, vulgárně jí urážet a vyhrožovat ublížením na zdraví.



Muž se rozběsnil tak, že nakonec přeskočil plot a chtěl na ženu zaútočit. „Ta se před ním ukryla v domě a přivolala si na pomoc policisty,“ informovala policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Policejní hlídka muže rychle vypátrala. A i ona s ním měla plné ruce práce. „Opilý muž se choval agresivně, odmítal spolupracovat, chtěl odejít, kladl odpor a odmítal uposlechnout výzvy policistů,“ popsala mluvčí.

Muž se odmítal podrobit dechové zkoušce na alkohol. Pak se ho přeci jen podařilo naložit do služebního vozu a odvézt do Jihlavy na záchytku.

Tam však jeho řádění pokračovalo. „Začalo to tím, že uprostřed místnosti vykonal velkou potřebu, utřel se do prostěradla a všechno to pak rozmazal po stěnách,“ líčí Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlava, které záchytnou stanici provozují.

Rozbil kameru, ventilaci, vytrhal kabely

Postupně pak opilec rozbil krycí sklo bezpečnostní kamery, poškodil ochrannou mřížku odvětrávání, ventilátor a okolní omítku, vytrhal kabely elektrického vedení. Pracovníci záchytky i přivolaní policisté se ho několikrát snažili uklidnit. Vše ale marně.

Muž se po desítkách minut řádění nakonec vyčerpal natolik, že se zklidnil sám. Personál záchytky ho přestěhoval do vedlejší místnosti, kde agresor dospával až do druhého dne dopoledne.

Kolik měl v sobě agresivní opilec alkoholu, se ani na záchytce nepodařilo nikomu zjistit. „Lékař jeho stav pouze odhadl na stupeň opilosti dva až tři na čtyřstupňové škále. Jednalo se tedy o střední až vyšší opilost,“ konstatoval Martin Málek.

Škoda, kterou muž záchytce způsobil, byla vyčíslena na dvacet tisíc korun. „Čas od času se tu agresivní opilci objeví. Škodu takového rozsahu nám tu ale nikdo ještě za celou dobu existence záchytné stanice nezpůsobil,“ podotkl mluvčí.

Služby města Jihlavy budou muset nechat v místnosti provést revizi elektřiny, opravit ventilaci i bezpečnostní kameru, zároveň ji budou muset nechat vyčistit a znovu vymalovat.

Po vystřízlivění si pro muže na stanici přišli policisté. Jednak ho obvinili z přečinu poškození cizí věci, zároveň si ho pak odvezli na oddělení do Telče dál řešit jeho vyhrožování a pokus o napadení ženy.