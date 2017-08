Řidič nevzal do MHD psa bez náhubku. Od opilého majitele dostal pěstí

Incident se odehrál už na konci dubna na zastávce v ulici Havlíčkova. Před půl devátou večer se do autobusu MHD snažil nastoupit zjevně opilý jednadvacetiletý muž se svým psem.



Řidič ho ovšem svézt odmítl. „Upozornil ho na nepřípustnost takového jednání a vyzval ho, aby z vozu vystoupil,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Pes bez náhubku do vozu totiž nesmí, přepravní řád navíc stanovuje i další podmínky, za nichž je přeprava psa povolena.

Opilý mladík na to reagoval po svém. Do řidiče se pustil nejprve slovně, brzy ale následoval i fyzický útok. „Udeřil ho pěstí do hlavy. Řidič ho poté na zastávce strhnul na zem,“ popsala policejní mluvčí.

Svědkové konfliktu přivolali policejní hlídku. Na tu ale mladík čekat nechtěl. Jak se přiblížila, snažil se utéct. „Vzhledem k jeho opilosti se mu to nedařilo, při běhu padal,“ dodala Kroutilová.

Při dechové zkoušce mu policisté naměřili 2,35 promile alkoholu. Mladého opilce pak naložili do auta a odvezli k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici.

Padesátiletý řidič autobusu při incidentu utrpěl jen drobné poranění, které se obešlo bez okamžitého lékařského ošetření.

Po třech měsících prověřování události, sbírání informací a shromažďování důkazů kriminalisté jednadvacetiletého mladíka obvinili z výtržnictví. Případ ale i nadále vyšetřují.