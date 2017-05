Kůži pacientů při dlouhé operaci ochrání sprej a fólie, vymyslely sestry

Na začátku všeho byla dlouhá gynekologická operace v roce 2014 u maminky jedné ze sestřiček. U pacientky se po operaci objevil ve spodní části zad velký kožní defekt.



Nikoho nenapadlo, že to může být alergická reakce na dezinfekci používanou na operačním sále.

„Všichni si mysleli, že to souvisí s delším pobytem na lůžku a je to proleženina,“ vysvětluje vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení Věra Čermáková.

Jí ale začínalo být jasné, že problém vznikl nejspíš už na sále. A rozhodla se pátrat, zda se takových případů najde víc.

„Přišla jsem na to, že je problém u dlouhodobých operací. Pacienti, kteří podstupují například výměnu kyčelních či kolenních kloubů nebo gynekologickou i chirurgickou operaci, stráví v nehybné poloze na sále i tři až čtyři hodiny. Z dezinfekčního roztoku se pod tělem vytvoří jakýsi bazének, ve kterém pacient leží. A tam může vzniknout problém - zarudlá kůže, která se může změnit v proleženinu,“ popisuje.

Pokožku ošetří sprejem, na riziková místa dají silikonovou fólii

Jak přiznává, zjištění bylo pro ni šokem. „Do té doby jsme si mysleli, že děláme pro pacienty na sále to nejlepší - používáme gelové podložky, molitany, abychom předešli proleženinám,“ pravila.



Proto hned začala hledat nápravu. Jako první nechala vyměnit papírové podložky, na kterých pacienti leží, za textilní. „A hned byl efekt znát. Pak jsem začala obcházet firmy a hledat a zkoušet. Konkrétně to, co by mohlo fungovat tak, aby se kůže nedostala do kontaktu s dezinfekcí,“ připomíná Čermáková. A objevila speciální silikonovou fólii.

Celý princip nové metody je přitom jednoduchý. Anesteziologické sestry látkou ve spreji ošetří pacientům pokožku zad a ještě použijí na riziková místa silikonovou fólii.

Ta brání kontaktu s tekutinou, navíc jsou na ní malinkaté bublinky, které rovnoměrně rozprostřou tlak těla na podložku. Celá procedura zabere pár minut.

Nová metoda ušetří na případné léčbě kožních lézí

„Od okamžiku, kdy jsme vyměnili podložky a začali používat fólii, jsme neměli ani jeden problematický případ,“ usmívá se vrchní sestra a oceňuje práci celého týmu anesteziologických sester na projektu.

V jihlavské nemocnici ročně provedou lékaři zhruba 6 500 operačních výkonů v anestezii, téměř 900 výkonů je delších než dvě hodiny a právě u těchto operací se taková prevence provádí.

Díky novince se zabrání případným komplikacím po operacích, ale také se ušetří.

„Cena silikonové fólie je několik desítek korun a nepřevyšuje náklady spojené s případnou léčbou kožních lézí, které se mohou vyšplhat až na desítky tisíc korun,“ uvedla mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.