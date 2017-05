Lidé v Okrouhlici by po letech mohli napustit bazény, vodovod posílí

Okrouhlice má svůj obecní vodovod. Zásobují ho vrty v nejbližším okolí, provozuje ho obec. Jenže už roky Okrouhlici trápí nedostatek vody. Ve vodojemu je jí málo, vrty nestačí spotřebě.

„Situace je letos stejná, jako v minulých letech. Tedy, že opět platí zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad,“ informoval starosta obce Lubomír Pospíchal.

Podle jeho odhadu má bazén na zahradě asi osmdesát až sto z více než pěti set majitelů domů. Kdo si chce zařídit vlastní koupání, musí se na úřadě registrovat a vyžádat si povolení k napuštění bazénu z vodovodu. „Letos tak zatím učinili pouze tři lidé,“ prozradil starosta.



Ostatní si musí bazén naplnit jinak. Třeba objednáním cisterny u vodárenské společnosti.

Trápení se suchem má ukončit nový vrt i napojení na přivaděč

Vůbec nejkritičtější nedostatek vody pocítila Okrouhlice loni na jaře a v létě, kdy z potrubí občas neteklo vůbec nic a do vsi zajížděly cisterny. To byla i poslední kapka, aby obec začala situaci definitivně řešit. A nyní se blíží doba, kdy se má dostavit výsledek.

„Od června by mohlo být vody dost. Pak se budeme bavit o tom, zda zákaz odvolat,“ konstatoval Pospíchal.

Zlepšení zásobení Okrouhlice pitnou vodou by měl zajistit nový vrt. A také propojení obecního vodovodu s rozsáhlou sítí, kterou na Havlíčkobrodsku provozuje společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod (VaK).



„Jen pár metrů od obecního vodovodu v Okrouhlici vede přívod vody ze Želivky. Oba systémy propojíme tak, aby bylo možné nouzové dodávání vody v případě, že jí bude mít Okrouhlice nedostatek,“ uvedl ředitel Vodovodů a kanalizací Jan Kadlec. Oba okruhy se setkávají u místní části Babice.

Když bude vody málo, otevře se klapka a přiteče „Želivka“

Podle starosty Pospíchala by měl být celý systém propojen s vodojemem. Pokud čidlo v něm zjistí pokles hladiny pod minimální hodnotu, otevře přívod vody z nového vrtu. A jestliže to nepomůže, přijde na řadu automatické otevření klapky z želivského přivaděče.

„Měly by tím konečně odpadnout problémy s nedostatkem vody v Okrouhlici a definitivně by to mělo vyřešit krizové stavy, k nimž v obci docházelo,“ slibuje zlepšení Kadlec.

Kdy nový záložní systém začne fungovat, dosud není zcela jasné. Mělo by to v nejbližší možné době - VaK to slibuje do měsíce, starosta Pospíchal by ho měl rád zprovozněn od prvního června. „Dodělává se dispečink,“ přiblížil současnou situaci.

Propojení okrouhlického obecního vodovodu se sítí VaK a modernizace vodojemu, v němž se až dosud množství vody odečítalo „ručně“, budou mít možná vliv na provoz celého systému. VaK by si ho mohl celý od obce převzít.

„Budeme o tom jednat,“ potvrdil zájem Kadlec.