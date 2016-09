O obří přestavbě stadionu se mluví roky. Teď z ní nemusí zůstat nic

Psal se rok 2006. V té době v Jihlavě konečně skončila nekonečná diskuse o tom, jakým špatným majitelem Horáckého zimního stadionu je SK Jihlava. Ten i pod tlakem veřejnosti nakonec svolil a halu, v níž hraje své zápasy hokejová Dukla, prodal městu.



„Teď to půjde se stadionem a hokejem ve městě nahoru. Město má peníze na to, aby halu zrekonstruovalo,“ byl tehdy nejrozšířenější názor fanoušků.

Jenže od té doby uběhlo deset let a s celkovou rekonstrukcí haly to vypadá bledě. Politická reprezentace v krajském městě se za tu dobu stále nedokázala dohodnout na tom, jak při generální opravě postupovat. Přitom čas běží, v roce 2019 má vypršet platnost certifikátu na stávající střechu.



I proto už v úterý poprvé skupina zastupitelů začala připouštět variantu, že celkovou rekonstrukci staré hokejové haly nahradí pouze takzvaná „malá“ varianta opravy. Jinými slovy: že se udělají nejnutnější možné práce, aby hala mohla sloužit dál.

„Může se stát, že z technického či stavebního hlediska se při plánování rekonstrukce stadionu vyskytne problém, který nebudeme schopni vyřešit. Proto je lepší mít plán B,“ připustil jako první možnost menších úprav zastupitel za hnutí ANO Daniel Mayer.

Jeden architekt doplňuje už hotovou studii druhého

V současné chvíli zpracovává architekt Antonín Buchta studii. Má v ní vyřešit, jak celkově halu opravit, a to v rámci projektové dokumentace, kterou si už před zhruba osmi lety nechalo město vypracovat od jiného architekta Vladimíra Žáka.



Výhodou tohoto postupu měla být jeho rychlost. Na Žákův projekt, který částečně zastaral, už je totiž vydané stavební povolení. A předpokládalo se tedy, že po jeho drobných úpravách by se mělo začít rychle stavět.

Jedněmi z největších zastánců této verze byli zastupitelé ANO. Jenže nyní je jejich optimismus výrazně slabší. „Ano, podpořili jsme Žákův projekt. Ale vycházeli jsme z informací, které jsme měli k dispozici. V současné době však přichází více otázek než odpovědí. Vypadá to, že problémů bude víc, než jsme předpokládali,“ uvedla Jana Mayerová (ANO).

Podle ní se může stát, že si celý projekt modernizace Horáckého zimního stadionu vyžádá větší zásahy. Že přepracování původní Žákovy projektové dokumentace bude náročnější a bude potřeba znovu žádat o stavební povolení. „V ten moment budeme ne v bodě nula, ale v minusu,“ myslí si Mayerová.

Zadní vrátka pro stadion chce i náměstek Výborný

Její postoj podpořil i náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD). „Pokud vše půjde optimálně, stadion zrekonstruujeme tak, jak jsme si předsevzali. Ale je zde i pesimistická varianta. Pan architekt Buchta může ve své studii přijít na to, že bez nového stavebního povolení nebude rekonstrukce možná. Proto musíme mít i druhou variantu a tou je nejnutnější rekonstrukce. Říct si, že třeba za 150 milionů korun zabezpečíme ‚zimák‘ na dalších 20 let. Mějme zadní vrátka,“ nechal se slyšet Výborný.

Pro tento postup nemá pochopení další náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL). Podle něj se totiž jihlavské zastupitelstvo až příliš rychle odklání od názoru, na němž se shodlo před letními prázdninami.

„Minule jsme si schválili, že bude studie od architekta Buchty, a pokud bude schůdná, přepracuje se projektová dokumentace. My tu studii ještě nemáme a už děláme závěry. Proto si myslím, že je lepší počkat, co nám pan Buchta předloží,“ tvrdí Kalina. Studii má architekt Buchta městu předložit nejpozději do 15. října.

Zastupitelé nakonec po delší diskusi ještě schválili uvolnění tří milionů korun na zpracování všech relevantních průzkumů a analýz spojených s rekonstrukcí stadionu včetně možnosti zadání alternativních řešení.