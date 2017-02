Pořád nás ujišťoval, že to zvládne, smutní legendy nad smrtí Augusty

„Byl neustále pozitivní, optimistický. Pořád nás ujišťoval, že to zvládne. Bohužel, někdy jenom odhodlání nestačí,“ smutně krčil rameny bývalý dlouholetý forvard Dukly Jihlava Augustin Žák.



Zpráva o smrti Josefa Augusty zastihla jeho známé, kamarády a bývalé spoluhráče ve čtvrtek dopoledne. „Volal mi jeho syn Patrik, že Pepík umřel ráno, ve spánku. Tak aspoň to. Je to každopádně moc smutné,“ neskrýval své pocity Jiří Holík, další z legend jihlavského hokeje.

Společně toho totiž prožili spoustu. A to nejen na ledě při zápasech. Oba se znali prakticky celý život, neboť pocházeli z Havlíčkova Brodu. Ostatně jako i další skvělý odchovanec brodské Kotliny Jan Suchý.

„My jsme to tak nějak všichni táhli pořád dohromady. Celá ta dlouhá léta. Nejprve v Brodě a potom i v Dukle,“ pustil se do vzpomínání Suchý, který se nakonec jako jediný neusadil v Jihlavě, ale vrátil se domů.

„S Pepíkem jsme se ale vídali pořád dál, protože tady v Brodě má příbuzné a ségry. Jezdil sem často. Byl to opravdu výborný a pracovitý chlap,“ dodal legendární obránce.

Dlouhá léta v jedné útočné formaci strávila s Augustou také další hokejová ikona, Jan Hrbatý, jehož informace o skonu bývalého parťáka pořádně zaskočila.

„No to snad ne! To jako opravdu Pepík umřel?“ reagoval zaskočeně na telefonát redakce.

Naposledy se svým kamarádem mluvil na předvánočním srazu olympioniků v Jihlavě. „Měli jsme takové posezení a tam byl ještě fešák. Všechno se snažil organizovat. Tak jako to uměl jenom on,“ prozradil. „To bylo naposledy, co jsem s ním mluvil. Pak už jsem se jenom dozvěděl, že ho převezli do Brna,“ rozvzlykal se.