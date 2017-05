Odpůrci obchvatu Okříšek blokují pozemky. Je to drahý nesmysl, říkají

„Půdu, kterou tam mám, nedám. Budu za ni bojovat, vložím do toho všechno úsilí.“ Tak shrnul Jan Dokulil z Nové Vsi svůj boj proti přeložce krajské silnice třetí třídy, která má okolo Petrovic propojit plánovaný obchvat Okříšek a významnou průmyslovou zónu Přibyslavice - Nová Ves.

Spolu se třemi dalšími vlastníky pozemků dali svůj nesouhlas s plánovanou přeložkou ke krajskému soudu. A uspěli.

Problém je v tom, že pokud se příští rok nekopne do země, nemusí silnice nikdy vzniknout. Neseženou se na ni dotační peníze, varovalo už dříve hejtmanství.

„Osobně vnímám přístup těch čtyř oponentů jako situaci, kdy opět vítězí zájem jedinců nad zájmem lidí v celé oblasti,“ komentoval situaci Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a zároveň radní Třebíče, který se jednání o nové silnici účastní.

Na stavbu za více než půl miliardy tlačí i velké firmy

V současné době kraj čeká na doručení písemného vyhotovení rozsudku a odůvodnění. „Což předpokládáme, že bude do tří týdnů. Na základě tohoto odůvodnění pak rozhodneme o dalších krocích,“ uvedla krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Zmíněná silnice k fabrikám a obchvat Okříšek jsou dvě části jednoho velkého projektu za odhadovanou částku převyšující půl miliardy korun. Ve finále má vzniknout kromě napojení fabrik obchvat několika obcí.

Vedení rozvíjejících se podniků s tisíci zaměstnanci už několik let tlačí na kraj, aby konečně něco udělal s lepším dopravním napojením. K závodům, mezi které patří například společnosti Mann+Hummel nebo Huhtamaki, vedou od Třebíče jen úzké silnice plné zatáček.

Čtveřice majitelů půdy je ale přesvědčená, že odbočka z velkého obkroužení Okříšek k fabrikám je jeden velký nesmysl.

Cesta do průmyslové zóny se prodlouží, tvrdí odpůrci

Jan Dokulil a další odpůrci jsou odhodlaní jít tvrdě za svým cílem: silnici definitivně pohřbít.

„A není to plané zdržování projektu. Jak soudkyně při vynesení rozsudku řekla, nebyly ze strany investora - tedy kraje - posouzeny všechny možnosti. Musím zdůraznit, že tři z nás, kteří jsme to dali k soudu, zároveň máme půdu ještě v lokalitě, kudy povede obchvat Okříšek, to je v druhé části projektu. A tam neklademe odpor. Tam je pro nás projekt srozumitelný,“ zdůraznil Dokulil.

A proč tedy je plánovaná silnice okolo Petrovic podle oponentů drahý nesmysl? „Protože je tam pro komunikaci třetí třídy naplánovaný příliš velký zábor orné půdy. Vychází to draho. Trasy do průmyslové zóny se nezkrátí, ale prodlouží. A co kraj bude dělat s komunikacemi, které nahradí přeložka? Chce je dát do správy obcím, což se nám taky nelíbí,“ zdůraznil.

Jenže poslední sčítání dopravy loni ukázalo skokový nárůst počtu kamionů v oblasti průmyslové zóny. „Od posledního sčítání před šesti lety u nás stoupl počet kamionů třikrát,“ řekl starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Hejtmanův náměstek Pacal mu dal za pravdu. „Stačí si stoupnout na hlavní křižovatku v Okříškách, do centra se od Přibyslavic valí jeden kamion za druhým.“

Firmy se přestanou rozvíjet a mohou odejít, varuje radní

Jan Dokulil však nad sčítáním dopravy mávl rukou. „Myslíme si, že ta čísla byla zkreslená, protože byl zavřený Podklášterský most v Třebíči,“ upozornil. Argument firem, že nutně potřebují přeložku silnice kolem Petrovic, je podle něj lichý.

Na silnicích v lokalitě přímo u fabrik se prý kamiony nezdrží. Zaseknou se spíš v kolonách v Třebíči a dál na své trase. „Navíc přeložka je odvede od zdejší železniční stanice. Neavizuje náhodou Evropská unie, že bude podporovat železniční dopravu? Taky vidíme, že kamiony můžou jet na Kamenici a jezdí. Tedy na druhou stranu než na Třebíč,“ prohlásil. On a spojenci podporují spíš rozšíření silnice z Nové Vsi do Třebíče.

Náměstek hejtmana Pacal upozornil na hrozbu ztráty pracovních příležitostí pro Třebíčsko. „Pokud nebude v dohledné době řádné silniční napojení podniků, jejich zahraniční mateřské firmy buď v této lokalitě přestanou plánovat rozvoj a stavbu dalších hal, nebo se případně přesunou úplně pryč,“ dodal.