Patří vám pole a ještě louka, dozvěděla se žena po desítkách let

Byl to překvapivý dopis z třebíčského katastrálního úřadu. Penzistka se z něj letos na jaře dozvěděla, že vlastní na vesnici kus pole, na němž už roky hospodaří jedno zemědělské družstvo.



„Já si dosud myslela, že mi patří jen můj byt ve městě. Že mám nějaké pole na venkově a k tomu ještě vedle louku, to jsem neměla tušení,“ uvedla žena, která si nepřála uvést jméno. Ve vsi, kde jí pole patří, žili její rodiče. Ona se z ní odstěhovala ještě před rokem 1989. A nepamatuje si, že by doma někdy hovořili o zmíněném pozemku.

Nyní se žena obrátila na zemědělské družstvo, jak to bude s placením nájemného. „Odpověděli, že mi to dají zpětně za tři roky. Taky je možnost, že bych jim to prodala. I to nabídli. Ještě jsem se nerozhodla,“ dodala.

Na co se zapomnělo v době socialistického hospodaření

Podle Miloslava Boudného, ředitele katastrálního pracoviště v Třebíči, není tato situace nijak mimořádná. „Snad v každém katastrálním území je možné takový případ najít,“ uvedl. Jde o pozemky, na něž se v době socialistického hospodaření zapomnělo. Jejich dávní vlastníci už jsou nebožtíci. A tak se identifikují jejich dědicové.

„Tato problematika se začala řešit účinností nového katastrálního zákona ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ doplnil ředitel.

Zmíněná žena se o svém pozemku dozvěděla díky takzvané „obnově katastrálního operátu“, což je mimo jiné digitalizace map z původních plastových fólií. Proto úřad obesílal majitelé pozemků. „Digitální forma je potom lehce dostupná a snímek z katastrální mapy můžete získat na každém katastrálním pracovišti, Czech Pointu či poště,“ doplnil ředitel.

Digitalizace katastrálních map letos končí

Projekt digitalizace katastrálních map v letošním roce končí v rámci celé republiky. Na Třebíčsku zbývá dokončit Jaroměřice, Mohelno, Rapotice, Slavíčky, Pozďátky, Čáslavice, Střítež, Kozlany, Naloučany, Jedov a Nárameč.

Pokud si někdo není jist a chce si ověřit, jestli třeba ve svém rodišti nevlastní pole či louku, může se obrátit na katastrální úřad. Ten má svoje pracoviště v každém okrese.

„Jsme schopni v celém okrese zjistit, zda je žadatel někde evidován jako vlastník,“ uvedla Ludmila Jedličková, mluvčí Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Dokážou to třeba i u žen podle příjmení, které nosily dříve.

V některých případech se totiž nemuselo uskutečnit dědické řízení. Nebo se na určitý pozemek zapomnělo v darovacích smlouvách. Stává se totiž, že se v takových situacích řeší hlavně nemovitosti tam, kde vlastníci bydlí. A často se zapomínalo, že mají ještě třeba pozemky v sousedním katastrálním území.

Informace o vlastnících pozemků lze zjistit též na internetové adrese nahlizenidokn.cuzk.cz. Nebo na webu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hledat se dá i podle jmen příbuzných, rodičů nebo prarodičů.