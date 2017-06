Havlíčkův Brod má novou šanci, že se dočká severozápadního obchvatu

Jihovýchodním obchvatem v Havlíčkově Brodě končíme, další části už stavět neplánujeme. Tento vzkaz od ředitelky jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařové potěšil ve městě málokoho.

Jenže nyní přichází na pomoc Kraj Vysočina. Ten mezi připravované investice zařadil záměr vybudovat spojnici výpadovek na Světlou nad Sázavou a na Kolín.

„Nebude to ovšem klasický obchvat. Bude to komunikace propojující krajskou silnici od Světlé číslo 150 s krajskou silnicí 344 na Chotěboř,“ vysvětluje krajský radní pro oblast dopravy Jan Hyliš. On sám je Broďan a právě on záměr na kraji „protlačil“.

Řešil by i napojení sídliště

Trasa nové silnice by přesto měla vést po linii obchvatu plánovaného ŘSD. Z Masarykovy ulice by se odpojovala na světelné křižovatce se severovýchodním obchvatem.

Obkroužila by psychiatrickou léčebnu, spustila by se do Lázničkovy stráně a po pravé straně Rozkošského potoka by vedla k Ledečské ulici. Tam by ústila nejspíš v místech mezi Perknovem a rozvodnou stanicí. Spojnice by byla dlouhá necelé dva kilometry.

„Komunikace by odvedla dopravu v linii Světlá - Chotěboř z centra města. Ulevilo by se křižovatkám u svatého Vojtěcha a u Aleje i Masarykově ulici,“ vysvětluje Hyliš.

„Brodu by to významně pomohlo,“ přidal se i havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

„Obchvatem“ by se podařilo vyřešit i napojení lokality nad psychiatrickou léčebnou, kde chce radnice do budoucna připravit pozemky pro rodinnou výstavbu.

Zachovejte Lázničkovu stráň!

Záměr výstavby silnice se však nelíbí mnohým obyvatelům Perknova. „Jde nám především o to zachovat Lázničkovu stráň. Je to poslední kousek nedotčené přírody těsně u města, v níž je navíc pietní místo s hroby z druhé světové války,“ říká předsedkyně osadního výboru Jana Košutová.

Sama by navrhovala raději trasu nevyužívanou částí areálu psychiatrické léčebny pod kotelnou a po bývalé železniční vlečce.

Výtky ale mají i obyvatelé nového sídliště Na Spálené stráni, kterým by silnice měla vést kousek za zahradou. Osadní výbor by proto chtěl uspořádat veřejnou besedu s vedením města i představiteli kraje, na které by si postoje ujasnili.

O trase silnice je přitom jasno už delší dobu. Kraj nyní jen převzal a oprášil dávný záměr. „Do roku 2014 byl severozápadní obchvat vytyčen v původním územním plánu. Tento návrh byl projednán a schválen i orgány ochrany přírody,“ konstatoval Honzárek.

V novém územním plánu je tato trasa zařazena do rezervy a platí na ni stavební uzávěra. Na zasedání v pondělí 12. června by zastupitelé tento statut měli změnit a území povýšit na lokalitu určenou pro dopravní stavbu.

Kdo bude mít silnici dřív?

Na navrhovanou severozápadní spojku se však dívají s rozpaky i někteří řidiči.

„Každá nová silnice je dobrá, buďme rádi, že by mohla být. Ale spíš než spojnice Ledečské a Masarykovy ulice by se hodila nová spojka Ledečské a Humpolecké, případně Lipnické,“ zmínil brodský řidič Pavel Smetana.

Naráží tím na fakt, že směrem na Humpolec vede jen jedna ulice a v případě omezení či uzavírky nemají motoristé alternativu.

Odhadované náklady na vybudování severozápadní spojky se pohybují kolem 200 milionů korun. Kraj Vysočina by na ni chtěl využít peníze z evropských fondů.

Optimisticky vypadá termín stavby. Podle Jana Hyliše by se mohlo začít stavět už do dvou či tří let.

„Pokud změnu územního plánu schválíme, okamžitě by se mohlo začít pracovat na další potřebné dokumentaci včetně posouzení vlivu na životní prostředí. Postaveno by mohlo být do pěti let,“ odhaduje i Honzárek.

Jestliže vše půjde hladce, mohl by kraj soutěžit s ŘSD o to, kdo bude mít svou silnici hotovou dřív. ŘSD připravuje výstavbu obchvatu jihovýchodního, který spojí výpadovky na Jihlavu a Pardubice. Vše se však kvůli vyvlastnění pozemků zdrží, původně plánovaný termín otevření v roce 2020 se nejspíš nestihne.