Majitelka obchodu na vsi pracuje bez výplaty, doufá v dotaci z kraje

Trh nekřivíme, jde o sociální smír, tvrdí Pacal Kraj Vysočina letos poprvé pošle dva miliony korun na podporu malých venkovských prodejen. Podle náměstka hejtmana Pavla Pacala, jenž je zodpovědný za regionální rozvoj, jde o pilotní projekt. Pokud se ukáže, že obce o ­tuto podporu budou stát, bude Pacal chtít, aby se nejen na podpoře malých venkovských obchodů v ­budoucnosti podílel i stát. „Chceme, aby občanská vybavenost na venkově odpovídala dnešním standardům života,“ tvrdí. Podle čeho budete vybírat obchody v malých obcích, kterým kraj pomůže? Budete po nich chtít, aby vám prokazovaly svoji ztrátu?

I to je jedna z variant. Z dotazníků, které jsme poslali do obcí, jsme zjistili, že někde dokrývají obchodům provozní ztrátu, jinde naopak nemají vesnice peníze na investice do prodejen. Proto je pak zařízení zastaralé a zvyšuje provozní náklady. Okruh podpory může být širší, proto chceme udělat přesnou definici, abychom někoho nevynechali. Jak jste přišli na částku 2 miliony korun?

To bylo vypočítáno z hlediska minimální podpory pro okruh obcí, kterých by se to mělo dotknout. Uvidíme, jak se to vyvine, je to pilotní projekt. Myslíme si, že částka dvou milionů je dostatečná. Proč by měly veřejné peníze pomáhat komerčním obchodům, které se nedokážou uživit samy? Nepokřiví krajská podpora trh?

To je otázka, která je hodně diskutovaná, proto i částka dvou milionů není příliš vysoká. Trh pokřivovat nechceme, musíme postupovat citlivě. Na druhou stranu ne všechny záležitosti dokáže trh sám vyřešit. Jsou opravdu hodně malé obce, kde kupní síla a poptávka nejsou dostatečné. Zároveň tam ale žijí starší lidé, kteří nemají možnost si zajet nakoupit jinam. V rámci sociálního smíru musíme najít hranici, kde je vhodná podpora a ­kde už to musí vyřešit trh. Proto se program nebude týkat všech obcí, ale pouze s určitým počtem obyvatel. A ta hranice je jaká? Už je stanovená?

To je parametr, který je předmětem diskuse. Nějakou představu máme, ale konečné to bude až v ­květnu nebo červnu. A představa je jaká?

Hranice se stanovuje těžko, vždycky se najde někdo, kdo se do ní těsně nevejde. Nechci říkat nic konkrétního, protože to není uzavřené. Velmi obecně mohu sdělit, že se to bude týkat obcí s počtem obyvatel nižším než dva tisíce. A spodní hranici budete také stanovovat? Že by kraj řekl, že mu nestojí za to pomáhat udržet obchod v obci, kde žije třeba 100 obyvatel?

Spodní hranici nenastavujeme. Momentálně o ní neuvažujeme, zatím o ní nepadlo ani slovo. Máte ambici zachránit každou prodejnu i v sebemenší vesnici?

Hlavně nechceme brát svébytné právo obcím. Obec si musí sama posoudit, zda je pro ni prodejna důležitá, či ne. My podáváme pouze pomocnou ruku.