Zlaté zuby už se skoro nedělají, obchodníci je ale stále vykupují

„Zlato už ve své praxi minimálně deset let nepoužívám,“ potvrzuje Magda Vyletělová, zubní lékařka působící v Třebíči.

Její kolega Jan Maštálka, který pracuje v Ledči nad Sázavou, má podobné zkušenosti. „Je zřejmé, že estetika těchto korunek je v současné době značně nevyhovující. Udělal jsem za svoji profesní činnost snad pouze dvě,“ popsal vedoucí lékař ledečského centra Implanta.

Nicméně zlaté slitiny mají podle něj ve stomatologii stále místo. Není na nich nic špatného. Jsou výborně funkční, když se profesionálně vyrobí.

„V Česku jsou teď ale zcela z módy. Nesetkal jsem se roky s někým, kdo by je chtěl jako běžnou náhradu chrupu. Je to ale trochu nespravedlivé, vlastnosti jsou dobré, leč nám to připomíná socialismus,“ popisuje Roman Šmucler, který se v září ujme funkce prezidenta České stomatologické komory.

A ze své praxe ví, že třeba v USA mnozí bohatí Židé zuby ze zlata mají. Populární jsou také ve Střední Asii a někdy i na Blízkém východě.

„Takovým pacientům jsem zhotovoval celozlaté náhrady, tedy bez bílých fazet. Nebylo to z nedostatku peněz, prostě se jim to líbí,“ uvedl zkušenosti.

Zlaté doplňky na zuby měla i Madonna.

Před pár lety měla i zpěvačka Madonna jakýsi zlatý můstek při vystoupení. „Byla z toho móda, ale vyrábělo se to jako snímatelná práce. Pokud vím, tak si lidé zuby brousit nenechali,“ doplnil Šmucler.

Zlato považuje za vynikající materiál, který se dá navíc, až doslouží, dobře recyklovat. Obchodníci, kteří na Vysočině vykupují zlato, ve svých inzerátech stále opakují, že mají zájem i o zuby z tohoto drahého kovu.

Pokud ale člověk zemře, musí mu zůstat. „Ze zákona je zakázáno odnímat z těla pevné, nesnímatelné náhrady z drahých kovů,“ vysvětluje Martin Málek, mluvčí Služeb města Jihlavy. Tato společnost provozuje i místní krematorium.