Pijte české mléko, nabádají odborníci. Je však dražší, než z dovozu

Své čtvrtstoletí oslaví Mlékárenský den rekordem Přehlídka mlékárenských výrobků slaví letos v Přibyslavi už čtvrtstoletí, koná se po pětadvacáté. Město jako by ji symbolicky chtělo posunout do vyšší úrovně.

„Letošní čísla jsou rekordní. Máme nejvyšší počet vystavovatelů i do soutěží přihlášených výrobků,“ uvedl starosta Martin Kamarád. Mlékáren se účastní dvaadvacet, do soutěží vstoupilo 60 jejich výrobků. Všechny bude možné ochutnávat v sobotu v radničním sklepení, Starém špitále i farní stodole, na náměstí si bude možné od 8 do 14 hodin mléčné výrobky zakoupit. Ten, o který budou mít návštěvníci největší zájem, získá tradiční cenu Krajáč Vysočiny. Jednotlivé mlékárny si i letos nachystaly spoustu novinek. Třeba místní Pribina představí kokosový Pribináček. „A také nové jméno celé skupiny, do níž spadáme - Savencia. Náš francouzský vlastník chtěl vytvořit jednu globální identitu,“ vysvětlil zástupce Pribiny Vladimír Čejna. Olešnická mlékárna dovezla bílý vinařský sýr, jihlavská sýr s příchutí oliv. Pálivé Tradiční pomazánkové s příchutí jalapeňo představí mlékárna z Chocně. Se specialitami nebude chybět ani Kozí farma z Ratibořic. Ta začíná vyrábět i kosmetiku z kozího mléka. Mlékárenský den bude součástí Přibyslavských slavností, které probíhají celý tento týden. Konají se výstavy, koncerty, slavnostně bylo otevřeno dopravní hřiště.